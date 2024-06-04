Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stade Jules Ladoumegue, Vitrolles, Prancis itu akan berlangsung pada hari ini, Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Seperti yang diketahui Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri mendapatkan kesempatan untuk mengikuti turnamen Maurice Revello atau Toulon Cup 2024 di Prancis. Turnamen yang diikuti tim-tim mdua itu berlangsung pada 3 sampai 16 Juni 2024 mendatang.

Perlu diketahui, Toulon Cup 2024 diikuti oleh 10 tim yang terbagi menjadi dua grup. Grup A berisikan Arab Saudi, Pantai Gading, Prancis, Meksiko, dan Korea Selatan. Sementara itu, dari Grup B ada Ukraina, Timnas Indonesia U-20, Italia, Jepang, dan Panama.

Timnas Indonesia U-20 pun akan melawan Ukraina U-20 pada laga perdananya di Toulon Cup 2024. Menarik tentunya melihat permainan Garuda Nusantara saat melawan tim muda dari Eropa tersebut.

Sebelum tampil di Toulon Cup 2024, pasukan Indra Sjafri itu sudah menjalani pemusatan latihan (TC) di Como, Italia. Indra Sjafri pun berharap turnamen Toulon Cup 2024 bisa menjadi ajang bagi para penggawa Timnas Indonesia U-20 untuk menyerat ilmu sebanyak-banyaknya.

Bagi Indra Sjafri, turnamen itu juga bisa membuatnya mencari komposisi hinga mempraktikan game plan yang sudah dilatihnya selama ini. Jadi, besar harapan Timnas Indonesia U-20 bisa berkembang usai pulang dari Prancis