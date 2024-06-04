Lupakan Hasil Imbang Kontra Tanzania, Justin Hubner: Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina Lebih Penting

JAKARTA – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner ingin skuadnya melupakan hasil imbang kontra Tanzania. Sebab menurut bek Cerezo Osaka itu, Timnas Indonesia harus fokus menghadapi dua laga yang lebih penting, yakni melawan Irak dan Filipina.

Ya, Timnas Indonesia harus puas bermain tanpa gol saat menjamu Tanzania di Stadion Madya pada Minggu (2/6/2024) kemarin. Laga ini sendiri memang merupakan pemanasan bagi Skuad Garuda untuk menatap laga penting yang sesungguhnya yakni melawan Irak dan Filipina.

Hubner sendiri mengakui pertandingan melawan Tanzania berjalan cukup sulit. Menurutnya, hal itu karena kondisi lapangan yang kurang mendukung sehingga membuat para pemain cukup kesulitan.

“Itu adalah pertandingan yang sulit. Lapangannya tidak terlalu bagus. Saya pikir kami berjuang sangat keras,” kata Hubner di Jakarta pada Minggu (2/6/2024).

Namun begitu, pemain Cerezo Osaka ini menegaskan bahwa yang terpenting adalah pertandingan melawan Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hubner menyampaikan, dirinya dan para pemain yang lain akan berjuang maksimal pada dua laga penting tersebut untuk bisa membawa Timnas Indonesia melaju ke babak berikutnya.

“Dan ya, kami melaju ke pertandingan berikutnya. Pertandingan berikutnya lebih penting, jadi kami terus melaju sekarang,” ujarnya.