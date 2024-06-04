Dapat Sambutan Luar Biasa Usai Persib Bandung Juara Championship Series Liga 1 2023-2024, Rachmat Irianto Takjub dengan Bobotoh

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Rachmat Irianto dibuat takjub oleh pendukung timnya alias Bobotoh yang menyambut kedatangan Pangeran Biru dengan sangat luar biasa di Bandung. Rachmat Irianto mengakui bobotoh sangat luar biasa usai memperlihatkan antusiasme yang luar biasa usai Persib merebut gelar Championship Series Liga 1 2023-2024.

Dimulai dari kedatangannya di stasiun Kereta Cepat Whoosh di Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga Gedung Sate yang menjadi tempat akhir dari gelaran konvoi juara Persib pada Sabtu (1/6/2024), Persib benar-benar dikerubungi oleh fans mereka sendiri. Hal itulah yang membuat Rachmat terkaget dan kagum.

“Tentu surprise buat saya, karena lewat jalan manapun semua rame, jadi luar biasa,” ungkap Rachmat Irianto, dikutip Selasa (4/6/2024).

Gelandang bernomor punggung 53 ini mengaku tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Apalagi sudah 10 tahun Persib tak mendapatkan gelar juara Liga 1.

“Akhirnya juara lagi, luar biasa antusiasnya,” tuturnya.

Mantan gelandang Persebaya Surabaya ini akui sempat menitipkan pesan di akun media sosial pribadinya usai membawa Persib juara Liga 1 2023-2024. Pesan itu ditujukan kepada kedua anak tercintanya.