Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Optimistis Stadion GBK Siap untuk Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |14:36 WIB
Menpora Dito Optimistis Stadion GBK Siap untuk Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Stadion Utama Gelora Bung Karno terus dipersiapkan untuk laga Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, optimistis Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, siap digunakan untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, proses perawatannya sedang dikebut.

SUGBK akan menggelar dua laga Timnas Indonesia dalam ajang itu. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan berjumpa Timnas Irak (6 Juni) dan Timnas Filipina (11 Juni 2024).

Stadion Utama Gelora Bung Karno

Dito mengatakan kondisi lapangan SUGBK memang belum pulih sepenuhnya selepas konser NCT Dream pada 18 Mei 2024. Akan tetapi, ia yakin lapangan itu akan siap digunakan untuk dua laga tersebut.

"SUGBK belum 100 persen, (kondisi lapangan) ada kemajuan. Saya sangat optimistis untuk 6 Juni 2024," kata Dito kepada MNC Portal Indonesia (MPI) dalam acara Sindonews, dikutip Senin (3/6/2024).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan memang sudah memberikan catatan kepada pengelola SUGBK untuk menjaga kondisi rumput lapangan meski sempat ada konser NCT. Hal itu agar siap digunakan untuk kepentingan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655163/jadwal-lengkap-sea-games-2025-hari-ini-tenis-beregu-indonesia-bidik-emas-kbk.webp
Jadwal Lengkap SEA Games 2025 Hari Ini: Tenis Beregu Indonesia Bidik Emas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/arya_danu_susilo.jpg
Atlet Taekwondo Arya Danu Susilo Hadirkan Emas Ke-25 Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement