Menpora Dito Optimistis Stadion GBK Siap untuk Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Stadion Utama Gelora Bung Karno terus dipersiapkan untuk laga Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, optimistis Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, siap digunakan untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, proses perawatannya sedang dikebut.

SUGBK akan menggelar dua laga Timnas Indonesia dalam ajang itu. Tim asuhan Shin Tae-yong itu akan berjumpa Timnas Irak (6 Juni) dan Timnas Filipina (11 Juni 2024).

Dito mengatakan kondisi lapangan SUGBK memang belum pulih sepenuhnya selepas konser NCT Dream pada 18 Mei 2024. Akan tetapi, ia yakin lapangan itu akan siap digunakan untuk dua laga tersebut.

"SUGBK belum 100 persen, (kondisi lapangan) ada kemajuan. Saya sangat optimistis untuk 6 Juni 2024," kata Dito kepada MNC Portal Indonesia (MPI) dalam acara Sindonews, dikutip Senin (3/6/2024).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan memang sudah memberikan catatan kepada pengelola SUGBK untuk menjaga kondisi rumput lapangan meski sempat ada konser NCT. Hal itu agar siap digunakan untuk kepentingan Timnas Indonesia.