Persiapan Euro 2024, Gareth Southgate Ingin Timnas Inggris Serius Jalani Laga Uji Coba

NEWCASTLE – Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, meminta anak asuhnya serius menghadapi dua laga persahabatan. Ia menegaskan, dua pertandingan itu akan menjadi cermin persiapan untuk Euro 2024.

Timnas Inggris akan menjalani dua laga persahabatan dalam waktu dekat. Mereka akan bersua dengan Timnas Bosnia & Herzegovina 4 Juni 2024 dini hari WIB dan Timnas Islandia 8 Juni 2024 dini hari WIB.

Southgate mengatakan akan mempersiapkan dua pertandingan itu untuk menata pola permainan Timnas Inggris. Selain itu, dua laga ini juga akan menjadi tolok ukur kebugaran menjelang Euro 2024.

"Ada aspek fisik yang besar dalam apa yang kami perhatikan. Kami ingin melihat beberapa kombinasi dan orang-orang di posisi berbeda," kata Southgate dilansir dari Sky Sports, Senin (3/6/2024).

"Pemain dengan caps lebih sedikit, bermain di atmosfer yang brilian akan menjadi penting. Saya menyukai cara mereka berlatih, mentalitas cemerlang juga," sambung pria berpaspor Inggris itu.

Sebab itu, Southgate meminta para pemainnya untuk serius dalam dua laga persahabatan itu. Pelatih berusia 53 tahun itu bahkan sudah membidik peluang Timnas Inggris bermain di final Euro 2024.