Media Vietnam Soroti Hasil Imbang Timnas Indonesia vs Tanzania di Laga Uji Coba

HASIL imbang Timnas Indonesia vs Tanzania di laga uji coba mendapat perhatian dari salah satu media Vietnam, The Thao 247. Mereka menyoroti pasukan Shin Tae-yong yang hanya mampu bermain imbang di laga kali ini.

Meski demikian, media tersebut mengakui Skuad Garuda bermain cukup baik sepanjang pertandingan. Hanya saja, penyelesian akhir masih jadi PR bagi tim Merah-Putih.

"Indonesia hanya mendapat hasil imbang 0-0 saat melakoni laga persahabatan melawan tim Tanzania di kandang sendiri," tulis media tersebut.

"Mempersiapkan dua laga terakhir babak 2 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia memutuskan memilih Tanzania, tim asal Afrika, untuk melakoni laga persahabatan," lanjut The Thao.

"Federasi Sepak Bola Indonesia tidak mendaftarkan ini sebagai pertandingan resmi sehingga hasilnya tidak akan mempengaruhi peringkat FIFA. Indonesia memasuki pertandingan dengan baik, aktif menekan lapangan dan banyak menciptakan peluang berbahaya. Namun, aksi-aksi akhir para striker tim tuan rumah cukup kurang akurat," sambung media Vietnam The Thao.