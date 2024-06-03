Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Hasil Imbang Timnas Indonesia vs Tanzania di Laga Uji Coba

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |03:11 WIB
Media Vietnam Soroti Hasil Imbang Timnas Indonesia vs Tanzania di Laga Uji Coba
Aksi Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia menghadapi Tanzania di laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL imbang Timnas Indonesia vs Tanzania di laga uji coba mendapat perhatian dari salah satu media Vietnam, The Thao 247. Mereka menyoroti pasukan Shin Tae-yong yang hanya mampu bermain imbang di laga kali ini.

Meski demikian, media tersebut mengakui Skuad Garuda bermain cukup baik sepanjang pertandingan. Hanya saja, penyelesian akhir masih jadi PR bagi tim Merah-Putih.

"Indonesia hanya mendapat hasil imbang 0-0 saat melakoni laga persahabatan melawan tim Tanzania di kandang sendiri," tulis media tersebut.

"Mempersiapkan dua laga terakhir babak 2 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia memutuskan memilih Tanzania, tim asal Afrika, untuk melakoni laga persahabatan," lanjut The Thao.

"Federasi Sepak Bola Indonesia tidak mendaftarkan ini sebagai pertandingan resmi sehingga hasilnya tidak akan mempengaruhi peringkat FIFA. Indonesia memasuki pertandingan dengan baik, aktif menekan lapangan dan banyak menciptakan peluang berbahaya. Namun, aksi-aksi akhir para striker tim tuan rumah cukup kurang akurat," sambung media Vietnam The Thao.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/11/1655143/sea-games-2025-tampil-menekan-timnas-futsal-putri-indonesia-akui-keunggulan-vietnam-di-laga-perdana-wiw.jpg
SEA Games 2025: Tampil Menekan, Timnas Futsal Putri Indonesia Akui Keunggulan Vietnam di Laga Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_voli_putri_indonesia_kalah_0_3_20_25_15_2.jpg
Tumbang dari Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia Tantang Thailand di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement