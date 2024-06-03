Bek Persija Jakarta Firza Andika Petik Pelajaran Penting dari RCTI Premium Sports 2024

BEK sayap Persija Jakarta, Firza Andika, mengaku sangat senang dengan adanya gelaran RCTI Premium Sports 2024. Firza mengatakan, gelaran tersebut berdampak sangat baik untuk dirinya pribadi karena membuatnya semakin termotivasi untuk membenahi yang perlu diperbaiki.

Sebagaimana diketahui, gelaran RCTI Premium Sports 2024 telah selesai digelar. Hasilnya, Selangor FC berhasil keluar sebagai juara. Tim asal Malaysia tersebut merebut gelar juara usai kalahkan Persija Jakarta 1-0 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (2/6/2024).

Usai laga, Firza mengakui gelaran RCTI Premium Sports 2024 sangat berdampak positif. Terkhusus untuknya yang belum pernah melawan klub asal Malaysia. Dengan adanya gelaran ini, dia bisa menjadi tahu kualitas permainannya dan lawannya.

“Sangat bagus, apalagi buat saya. Saya belum pernah ketemu tim Malaysia, jadi tahu kualitas kita dengan mereka klub Malaysia bagaimana,” tutur Firza kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (2/6/2024).

Dampak positif yang dirasakan Firza tidak hanya itu saja. Pemain berusia 25 tahun ini juga semakin termotivasi untuk dapat memperbaiki kekurangannya.

“Lalu dengan adanya mereka saya bisa termotivasi lagi untuk memperbaiki kekurangan saya bisa saya perbaiki untuk kedepannya,” terang eks pemain Persikabo 1973.