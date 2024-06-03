Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Persija Jakarta Firza Andika Petik Pelajaran Penting dari RCTI Premium Sports 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |00:30 WIB
Bek Persija Jakarta Firza Andika Petik Pelajaran Penting dari RCTI Premium Sports 2024
Skuad Persija Jakarta di RCTI Premium Sports 2024 (Foto: MPI/Aldhi Candra)
A
A
A

BEK sayap Persija Jakarta, Firza Andika, mengaku sangat senang dengan adanya gelaran RCTI Premium Sports 2024. Firza mengatakan, gelaran tersebut berdampak sangat baik untuk dirinya pribadi karena membuatnya semakin termotivasi untuk membenahi yang perlu diperbaiki.

Sebagaimana diketahui, gelaran RCTI Premium Sports 2024 telah selesai digelar. Hasilnya, Selangor FC berhasil keluar sebagai juara. Tim asal Malaysia tersebut merebut gelar juara usai kalahkan Persija Jakarta 1-0 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (2/6/2024).

Usai laga, Firza mengakui gelaran RCTI Premium Sports 2024 sangat berdampak positif. Terkhusus untuknya yang belum pernah melawan klub asal Malaysia. Dengan adanya gelaran ini, dia bisa menjadi tahu kualitas permainannya dan lawannya.

“Sangat bagus, apalagi buat saya. Saya belum pernah ketemu tim Malaysia, jadi tahu kualitas kita dengan mereka klub Malaysia bagaimana,” tutur Firza kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (2/6/2024).

Dampak positif yang dirasakan Firza tidak hanya itu saja. Pemain berusia 25 tahun ini juga semakin termotivasi untuk dapat memperbaiki kekurangannya.

“Lalu dengan adanya mereka saya bisa termotivasi lagi untuk memperbaiki kekurangan saya bisa saya perbaiki untuk kedepannya,” terang eks pemain Persikabo 1973.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/11/1655021/link-live-streaming-timnas-indonesia-u22-vs-myanmar-wajib-menang-3-gol-qka.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar: Wajib Menang 3 Gol
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/ivar_jenner_5_bekerja_keras_saat_timnas_indonesi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Rekor 14 Tahun Resmi Hancur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement