Juara RCTI Premium Sports 2024, Pelatih Selangor FC Berharap Timnya Diundang Lagi

PELATIH Selangor FC, Mohd Nidzam Jamil, mengaku senang timnya mendapat pengalaman bertanding di RCTI Premium Sports 2024. Nidzam bahkan berharap The Red Giants -julukan Selangor FC- bisa diundang kembali jika gelaran seperti ini digelar lagi.

Selangor FC menuntaskan RCTI Premium Sports 2024 dengan sangat ciamik. Pasalnya, klub asal Malaysia tersebut berhasil keluar sebagai juara di ajang tersebut.

Tim besutan Nidzam keluar sebagai juara usai kalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0. Adapun pertandingan tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (2/5/2024) malam WIB.

Usai pertandingan, Nidzam memberikan komentar terkait gelaran RCTI Premium Sports 2024. Pelatih berusia 44 tahun itu mengaku mendapat pengalaman yang baik. Sampai-sampai, dia nagih untuk bisa bermain kembali di ajang tersebut.

“Saya pikir untuk turnamen ini sangat bagus, kita dapat pengalaman yang baik, kami senang juga selama 5 hari di Jakarta,” kata Nidzam usai pertandingan, Minggu (2/5/2024).

“Kita harap mendapat undangan lagi untuk yang akan datang,” sambungnya kemudian.