HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Bermain 0-0 dengan Tanzania: Naik atau Turun?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |18:03 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Bermain 0-0 dengan Tanzania: Naik atau Turun?
Berikut update ranking FIFA Timnas Indonesia setelag bermain 0-0 dengan Tanzania. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah bermain 0-0 dengan Tanzania akan diulas Okezone. Timnas Indonesia menjamu Tanzania dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (2/6/2024) sore WIB.

Laga ini digelar skuad asuhan Shin Tae-yong sebagai persiapan menjalani dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Ragnar Oratmangoen saat dikawal pemain Timnas Tanzania. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Ragnar Oratmangoen saat dikawal pemain Timnas Tanzania. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Di awal laga, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memainkan 11 pemain terbaiknya. Posisi penjaga gawang diisi Ernando Ari.

Selanjutnya, tiga bek sejajar ditempati Sandy Walsh, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Lanjut ke posisi wing back kanan ada Asnawi Mangkualam dan Shayne Pattynama di sisi sebelahnya.

Untuk dua Gelandang sentral terdapat Ivar Jenner dan Thom Haye. Terakhir, tiga pengisi lini depan adalah Marselino Ferdinan (winger kanan), Rafael Struick (winger kiri) dan Ragnar Oratmangoen (penyerang tengah).

Perpaduan nama-nama di atas benar-benar merepotkan Tanzania. Sejumlah peluang emas dibuat skuad Garuda, mulai dari dua tembakan Thom Haye hingga sundulan Shayne Pattynama.

Di awal babak kedua, sejumlah perubahan dilakukan. Pratama Arhan, Adi Satryo, Ricky Kambuaya dan Muhammad Ferarri dimainkan sejak menit 46. Kemudian sejumlah pemain juga turun seperti Dimas Drajad, Malik Risaldi, Egy Maulana Vikri, Yakob Sayuri, Nathan Tjoe-A-On dan Justin Hubner.

Halaman:
1 2
      
