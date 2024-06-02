Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania: Sontekan Egy Maulana Kena Mistar, Skor Masih 0-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |17:42 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania: Sontekan Egy Maulana Kena Mistar, Skor Masih 0-0!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania masih 0-0 hingga menit ke-75 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania sudah diketahui. Skor laga di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (2/6/2024) sore WIB itu, tercatat 0-0 hingga menit ke-75.

Kedua kesebelasan sejatinya mendapat cukup banyak peluang dalam 75 menit, termasuk Egy Maulana Vikri. Namun, tak ada gol tercipta hingga memasuki 15 menit akhir laga.

Susunan pemain Timnas Indonesia

Jalannya Pertandingan

Duel sengit kembali terjadi di paruh kedua. Akan tetapi, tidak banyak peluang tercipta dalam 10 menit awal.

Indonesia dan Tanzania masih meraba-raba seperti apa kekuatan lawan. Kans pertama didapat tim tamu di menit ke-58 tetapi Adi Satryo yang masuk di babak kedua, dengan brilian menggagalkannya.

Kans bagi Indonesia datang di menit ke-71. Aksi Marselino di sisi kiri bisa diakhiri dengan umpan ke mulut gawang. Sayangnya, sontekan Egy Maulana Vikri dari jarak dekat malah membentur mistar!

Halaman:
1 2
      
