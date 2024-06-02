Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania: Skuad Garuda Tertahan di Paruh Awal

JAKARTA - Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania sudah diketahui. Laga di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (2/6/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan sejatinya mendapat cukup banyak peluang dalam 45 menit. Namun, belum ada yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji di menit-menit awal. Baik Tanzania mau pun Indonesia tak mau mengalah. Menit lima, tim tamu mendapat peluang lewat tembakan Abraham yang ditangkap Ernando Ari. Tuan rumah membalas lewat sundulan Shayne Pattynama yang ditepis Ally Salim!

Setelah itu, tempo pertandingan berjalan sedang. Indonesia memilih membangun serangan dengan rapi dari kaki ke kaki. Sebab, jalur umpan vertikal langsung ke depan kerap dipotong dengan baik oleh Tanzania. Peluang datang dari kaki Thom Haye di menit ke-20 tetapi tembakannya ditangkap kiper.

Selang tiga menit, Haye lagi-lagi melepaskan tembakan yang kembali diamankan Salim. Sementara, aksi Ernando keluar dari sarangnya nyaris berakibat fatal. Beruntung, peluang itu bisa digagalkan lini belakang Indonesia.

Peluang emas didapat Rafael Struick di menit ke-24! Sayangnya, dalam posisi satu lawan satu, ia gagal menaklukkan Salim. Kans berikutnya datang dari tembakan Marselino yang kembali bisa ditangkap Salim di menit ke-36.