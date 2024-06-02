Link Live Streaming Persija Jakarta vs Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024, Klik di Sini!

JAKARTA – Link live streaming Persija Jakarta vs Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024 bisa diklik di akhir artikel ini. Laga tersebut akan berlangsung Minggu (2/6/2024) pukul 19.30 WIB, di Stadion JIS (Jakarta International Stadium).

Persija Jakarta memastikan diri lolos ke final usai mengatasi perlawanan PSIS Semarang. Skuad Macan Kemayoran menang tipis 1-0 pada laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Kamis 30 Mei 2024 malam WIB.

Gol semata wayang Persija tercipta lewat aksi Akbar Arjunsyah pada menit ke-22. Satu gol itu cukup membawa anak-anak Jakarta ke babak final.

Ferdiansyah yang menjadi pelatih Persija Jakarta pada ajang kali ini mengaku senang dengan penampilan anak-anak asuhannya. Bukan soal kemenangan, dia mengatakan ajang ini menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk menguji mental di lapangan.

"Malam ini kami meraih kemenangan, tapi bukan soal kemenangan yang membuat kami senang. Sangat menyenangkan melihat anak-anak muda mendapat kesempatan untuk bermain di JIS, kesempatan baru untuk mereka dan mereka melakukan yang terbaik," ujar Ferdiansyah usai laga.

Sementara itu, Selangor FC menang 3-2 atas Sabah FC di pertandingan sebelumnya. Mereka akan menantang Persija di partai final.