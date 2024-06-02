Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Persija Jakarta vs Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |17:50 WIB
Link Live Streaming Persija Jakarta vs Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024, Klik di Sini!
Persija Jakarta akan menghadapi Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024 (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

JAKARTA – Link live streaming Persija Jakarta vs Selangor FC di Final RCTI Premium Sports 2024 bisa diklik di akhir artikel ini. Laga tersebut akan berlangsung Minggu (2/6/2024) pukul 19.30 WIB, di Stadion JIS (Jakarta International Stadium).

Persija Jakarta memastikan diri lolos ke final usai mengatasi perlawanan PSIS Semarang. Skuad Macan Kemayoran menang tipis 1-0 pada laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Kamis 30 Mei 2024 malam WIB.

Persija Jakarta

Gol semata wayang Persija tercipta lewat aksi Akbar Arjunsyah pada menit ke-22. Satu gol itu cukup membawa anak-anak Jakarta ke babak final.

Ferdiansyah yang menjadi pelatih Persija Jakarta pada ajang kali ini mengaku senang dengan penampilan anak-anak asuhannya. Bukan soal kemenangan, dia mengatakan ajang ini menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk menguji mental di lapangan.

"Malam ini kami meraih kemenangan, tapi bukan soal kemenangan yang membuat kami senang. Sangat menyenangkan melihat anak-anak muda mendapat kesempatan untuk bermain di JIS, kesempatan baru untuk mereka dan mereka melakukan yang terbaik," ujar Ferdiansyah usai laga.

Sementara itu, Selangor FC menang 3-2 atas Sabah FC di pertandingan sebelumnya. Mereka akan menantang Persija di partai final.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1654955/pelatih-malaysia-cemas-nasib-tim-di-tangan-timnas-indonesia-u22-btu.webp
Pelatih Malaysia Cemas Nasib Tim di Tangan Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/luka_modric.jpg
Luka Modric Tunggu Timnas Italia di Piala Dunia 2026: Absen Lagi Jadi Tragedi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement