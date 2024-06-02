Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania sesaat Lagi, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |14:45 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania sesaat Lagi, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Tanzania sesaat lagi. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Jelang menghadapi Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong mendapatkan keuntungan.

Ia berkesempatan membawa Timnas Indonesia menjajal tim peringkat 119 dunia, Tanzania. Dengan begitu, pelatih 53 tahun ini memiliki waktu untuk mencoba strategi perihal siapa saja pemain yang bakal diturunkan melawan Irak dan Filipina via laga kontra Tanzania.

Shin Tae-yong

Berhubung bakal menjajal seluruh pemainnya, Shin Tae-yong memastikan laga Timnas Indonesia vs Tanzania tak masuk ke dalam kategori FIFA A Match. Alhasil, laga ini tidak memperebutkan poin di ranking FIFA.

Tim yang menang takkan mendapatkan poin. Begitu juga tim yang kalah juga takkan kehilangan angka.

Karena ingin mencoba banyak pemain di laga ini, Shin Tae-yong meminta kepada pencinta sepakbola Tanah Air agar tak terlalu berharap kepada hasil akhir laga Timnas Indonesia vs Tanzania. Sebab, laga ini hanya dijadikan ajang mencari komposisi pemain plus mengecek kondisi fisik Sandy Walsh dan kawan-kawan.

“Untuk itu, laga nanti lebih mengecek kondisi para pemain seperti apa, dan tidak akan fokus sama sekali terhadap hasil. Mohon jangan melihat hasil besok seperti apa dan berharap besok hasil harus bagus,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Tanzania.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654913/cerita-masniari-wolf-peraih-medali-emas-renang-sea-games-thailand-2025-berjaya-dalam-3-edisi-vej.jpg
Cerita Masniari Wolf Peraih Medali Emas Renang SEA Games Thailand 2025: Berjaya dalam 3 Edisi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/dean_james_mendapat_kritik_tajam_meski_go_ahead_ea.jpg
Dean James Disorot Usai Go Ahead Eagles Tumbang dari Lyon, Nilai Terendah Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement