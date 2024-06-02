Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania sesaat Lagi, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Jelang menghadapi Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong mendapatkan keuntungan.

Ia berkesempatan membawa Timnas Indonesia menjajal tim peringkat 119 dunia, Tanzania. Dengan begitu, pelatih 53 tahun ini memiliki waktu untuk mencoba strategi perihal siapa saja pemain yang bakal diturunkan melawan Irak dan Filipina via laga kontra Tanzania.

Berhubung bakal menjajal seluruh pemainnya, Shin Tae-yong memastikan laga Timnas Indonesia vs Tanzania tak masuk ke dalam kategori FIFA A Match. Alhasil, laga ini tidak memperebutkan poin di ranking FIFA.

Tim yang menang takkan mendapatkan poin. Begitu juga tim yang kalah juga takkan kehilangan angka.

Karena ingin mencoba banyak pemain di laga ini, Shin Tae-yong meminta kepada pencinta sepakbola Tanah Air agar tak terlalu berharap kepada hasil akhir laga Timnas Indonesia vs Tanzania. Sebab, laga ini hanya dijadikan ajang mencari komposisi pemain plus mengecek kondisi fisik Sandy Walsh dan kawan-kawan.

“Untuk itu, laga nanti lebih mengecek kondisi para pemain seperti apa, dan tidak akan fokus sama sekali terhadap hasil. Mohon jangan melihat hasil besok seperti apa dan berharap besok hasil harus bagus,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Tanzania.