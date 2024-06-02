Hasil LAFC vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Tak Tergantikan, FC Dallas Tumbang 0-1!

HASIL LAFC vs FC Dallas di Liga Amerika Serikat (MLS) 2024 sudah diketahui. FC Dallas yang turut diperkuat kiper naturalisasi Indonesia, Maarten Paes, pun tumbang dengan skor 0-1.

Pertandingan LAFC cs FC Dallas digelar di BMO Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (2/6/2024) pagi WIB. Gol semata wayang untuk Los Angeles FC dicatatkan oleh Denis Bouanga (74’).

Sementara itu, peran Maarten Paes dalam laga ini tak tergantikan. Dia main selama 90 menit penuh, meski akhinya masih belum bisa membawa tim meraih kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Los Angeles FC mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan FC Dallas. Tim besutan Steve Cherundolo itu memakai skema 4-3-3 untuk membongkar pertahanan solid FC Dallas.

Meski begitu, upaya Denis Bouanga dan kolega masih belum berhasil hingga memasuki menit ke-15. Beberapa tendangan spekulatif dari para pemain LAFC masih menyamping atau ditepis Maarten Paes.

Dalam tekanan, FC Dallas masih belum bisa menemukan permainan terbaiknya. Mereka mencoba menerapkan skema serangan balik cepat, namun selalu berhasil digagalkan oleh lini tengah tim tuan rumah.

Hingga pengujung laga babak pertama, kedua tim masih kesulitan untuk memecah kebuntuan. Pada akhirnya, babak pertama antara LAFC versus FC Dallas berakhir imbang tanpa gol (0-0).