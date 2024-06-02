Hasil Inter Miami vs St Louis City di MLS 2024: Lionel Messi dan Luis Suarez Kompak Cetak Gol, The Herons Ditahan 3-3!

HASIL Inter Miami vs St Louis City di Liga Amerika Serikat (MLS) 2024 akan diulas dalam artikel ini. The Herons -julukan Inter Miami- ditahan 3-3, meski dua pemain bintangnya, Lionel Messi dan Luis Suarez, tampil ciamik dalam laga ini.

Duel Inter Miami vs St Louis digelar di Chase Stadium, Minggu (2/6/2024) pagi WIB. Messi dan Suarez yang bermain penuh bisa mencetak masing-masing satu gol. Sementara itu, satu gol lainnya tercipta lewat aksi Jordi Alba pada menit ke-85.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inter Miami harus tertinggal lebih dahulu atas St Louis City pada menit ke-15 jalannya laga. Kepastian itu usai Christopher Durkin mampu mencetak gol dengan memanfaatkan umpan dari Celio Martins.

The Heroes tidak mau diam begitu saja. Sebab, mereka langsung membalas gol itu setelah Lionel Messi mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25.

Pertandingan berjalan makin seru karena St Louis City kembali unggul atas Inter Miami. Kali ini, mereka mencetak gol lewat Indiana Vassilev pada menit ke-41 setelah memaksimalkan umpan Hosei Kijima.

Inter Miami pun langsung merespons dengan menyamakan kedudukan. Tim itu mencetak gol ke gawang St Louis City lewat Luis Suarez pada menit ke-45+2.