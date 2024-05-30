Mantan Rekan Setim Lionel Messi Resmi Gabung PSBS Biak!

PSBS Biak baru saja mendatangkan pemain asal Argentina bernama Abel Arganaraz. Menariknya, pemain yang didatangkan untuk membantu PSBS di Liga 1 musim depan itu ternyata merupakan mantan rekan setim Lionel Messi.

Abel sendiri sejatinya belum pernah memiliki menit bermain di Timnas Argentina, namun ia hanya sempat dipanggil. Menurut data Transfermarkt, Abel setidaknya pernah bermain untuk Timnas Argentina U-17 di lima pertandingan.

Terlepas dari itu semua, Abel Arganaraz adalah bomber asal Negeri Tango dipastikan akan menambah kekuatan lini depan skuad berjuluk Badai Pasifik musim depan. Pengalaman dan jam terbangnya sudah teruji di Divisi Utama Argentina maupun Andora.

Sebelum bergabung dengan PSBS Biak, Abel bermaun di klub divisi Utama Andora, Inter Club d'Escaldes. Terkait hadirnya pemain Argentina itu, Manajer PSBS Yan Permenas Mandenas mengaku sudah sepakat bekerja sama dengan pemain kelahiran 21 Juli 1998 itu selama dua tahun.

Pesepakbola dengan tinggi badan 1,74 meter itu siap menuju Indonesia dan bergabung dengan PSBS saat pemusatan Latihan Bersama pemain lainnya.

"Proses negoisasi berjalan dengan lancar. Dia (Abel Argañaraz) sangat antusias bergabung dengan PSBS dan sudah tidak sabar bermain di Liga Indonesia," kata Yan Permenas, Kamis (30/5/2024).

Mandenas ngotot mendatangkan Arganaraz lantaran ketajamannya di lini depan. Dari aksi-aksinya, Abel Arganaraz bisa memanfaatkan momen untuk membobol gawang lawan.

Dari 23 laga bersama Inter Club d’Escaldes, Adel sudah mencetak 15 gol dan 10 assist. Musim ini Abel membantu Inter Club d'Escaldes berada di posisi kedua kelasmen sementara.