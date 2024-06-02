Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Tanzania Sore Ini: Shin Tae-yong Bikin Eksperimen?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |06:55 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Tanzania Sore Ini: Shin Tae-yong Bikin Eksperimen?
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Tanzania sore ini akan diulas dalam artikel ini. Akankah Shin Tae-yong buat eksperimen dalam skuad Timnas Indonesia pada laga yang akan digelar di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (2/6/2024) pukul 16.00 WIB ini?

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni satu laga uji coba sebelum mentas di dua laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada dua laga terakhir Grup F yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, skuad Garuda akan berhadapan dengan Timnas Irak dan Filipina.

Timnas Indonesia

Jelang laga itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui memanggil sederet pemain terbaik Tanah Air. Beberapa pemain abroad pun turut dipanggil ke skuad Garuda, di antaranya ada Thom Haye, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Marselino Ferdinan, hingga Pratama Arhan.

Dengan skuad yang ada saat ini, Timnas Indonesia tentu saja diharapkan bisa mendulang hasil manis di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, skuad Garuda punya peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pasukan Shin Tae-yong kini sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup F dengan raihan 7 poin, unggul 4 angka dari Vietnam yang mengekor di posisi ketiga. Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mentas di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dengan kondisi ini, Timnas Indonesia tentu saja akan memanfaatkan dengan baik laga kontra Tanzania guna meracik skuad terbaik untuk melawan Irak dan Filipina. Apalagi, di atas kertas, Tanzania merupakan tim yang cukup tangguh dari skuad Garuda.

Secara peringkat di ranking FIFA, Tanzania menduduki posisi lebih tinggi, yakni berada di urutan ke-119. Sementara Timnas Indonesia, mereka ada di posisi ke-134.

