Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadapi Tanzania di Laga Uji Coba, Timnas Indonesia Fokus Perbaiki Kondisi Pemain

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |06:41 WIB
Hadapi Tanzania di Laga Uji Coba, Timnas Indonesia Fokus Perbaiki Kondisi Pemain
Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar (Foto: Aldhi Candra)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mengungkapkan bahwa timnya tak belajar dari laga kontra Timnas Guinea U-23 untuk mempersiapkan diri melawan Timnas Tanzania walau sama-sama berasal dari Afrika. Sebab, hasil pertandingan bukan menjadi hal yang difokuskan kali ini, melainkan kondisi kebugaran pemain.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam laga persahabatan. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (2/6/2024) pukul 16.00 WIB di Stadion Madya, Senayan, Jakarta.

Pertandingan ini menjadi persiapan bagi Skuad Garuda menjelang dua pertandingan terakhir Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan menjamu Irak dan Filipina di Jakarta pada 6 dan 11 Juni mendatang.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23, yang mayoritas dihuni pemain level senior, sudah pernah berjumpa dengan negara Afrika, yakni Guinea U-23 dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024 lalu di Paris, Prancis. Kala itu, Marselino Ferdinan dkk kalah tipis 0-1.

Lantas, apakah pengalaman melawan negara dari Benua Hitam itu akan digunakan untuk mempersiapkan diri bersua Tanzania? Saat ditanya hal itu, Asnawi mengatakan sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut karena fokus Tim Merah-Putih dalam laga persahabatan itu adalah pada kondisi kebugaran pemain.

“Kalau untuk pertandingan besok, ya memang sampai saat ini belum ada diskusi dengan pemain yang lain,” kata Asnawi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/50/1654455/atlet-mma-indonesia-dwi-ani-retno-wulan-rebut-emas-ekshibisi-sea-games-2025-hnd.jpg
Atlet MMA Indonesia Dwi Ani Retno Wulan Rebut Emas Ekshibisi SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/penyerang_manchester_united_joshua_zirkzee.jpg
AC Milan Buka Negosiasi Baru untuk Joshua Zirkzee, Roma Terancam Gigit Jari!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement