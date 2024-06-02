Hadapi Tanzania di Laga Uji Coba, Timnas Indonesia Fokus Perbaiki Kondisi Pemain

KAPTEN Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mengungkapkan bahwa timnya tak belajar dari laga kontra Timnas Guinea U-23 untuk mempersiapkan diri melawan Timnas Tanzania walau sama-sama berasal dari Afrika. Sebab, hasil pertandingan bukan menjadi hal yang difokuskan kali ini, melainkan kondisi kebugaran pemain.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam laga persahabatan. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (2/6/2024) pukul 16.00 WIB di Stadion Madya, Senayan, Jakarta.

Pertandingan ini menjadi persiapan bagi Skuad Garuda menjelang dua pertandingan terakhir Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan menjamu Irak dan Filipina di Jakarta pada 6 dan 11 Juni mendatang.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23, yang mayoritas dihuni pemain level senior, sudah pernah berjumpa dengan negara Afrika, yakni Guinea U-23 dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024 lalu di Paris, Prancis. Kala itu, Marselino Ferdinan dkk kalah tipis 0-1.

Lantas, apakah pengalaman melawan negara dari Benua Hitam itu akan digunakan untuk mempersiapkan diri bersua Tanzania? Saat ditanya hal itu, Asnawi mengatakan sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut karena fokus Tim Merah-Putih dalam laga persahabatan itu adalah pada kondisi kebugaran pemain.

“Kalau untuk pertandingan besok, ya memang sampai saat ini belum ada diskusi dengan pemain yang lain,” kata Asnawi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).