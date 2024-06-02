Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSSI Minta Polisi Tindak Tegas Oknum Suporter Persib Bandung yang Rugikan Masyarakat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |06:14 WIB
PSSI Minta Polisi Tindak Tegas Oknum Suporter Persib Bandung yang Rugikan Masyarakat
Sejumlah oknum suporter melakukan pelempar ke kereta api (Foto: Persib)
A
A
A

PSSI mengecam ulah oknum suporter yang menyerah Bobotoh Persib Bandung hingga merugikan masyarakat baru-baru ini. PSSI pun ingin pihak kepolisian menindak tegas para pelaku yang terlibat agar memberikan efek jera.

Seperti diketahui, Persib Bandung baru saja menjuarai Liga 1 2023/2024. Titel tersebut dipastikan setelah Marc Klok dkk mengalahkan Madura United dengan agregat 6-1 setelah menang dengan skor 3-1 dalam Leg II babak final champion series yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, pada Jumat, 31 Juli 2024.

Sayangnya, akhir musim Liga 1 ini dicemari oleh beberapa ulang oknum suporter yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya terjadi di Surabaya pada 31 Mei kemarin.

Oknum suporter itu melakukan pelemparan batu ke arah gerbong Kereta Api Pasundan jurusan Bandung, Surabaya, di sekitar Stasiun Gubeng, Surabaya. Keributan pun terjadi di beberapa titik karena mereka juga melakukan penangkapan kepada sejumlah suporter Persib alias Bobotoh.

Pada hari ini, Sabtu (1/6/2024), oknum suporter juga berulah dengan melakukan perusakan terhadap salah satu kendaraan pribadi milik masyarakat di tengah selebrasi kemenangan Pangeran Biru -julukan Persib- di Kota Bandung. Aksi brutal tersebut bahkan terekam oleh kamera handphone milik korban sehingga viral di media sosial.

Melihat kejadian miris itu Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, memberikan tanggapannya. Dia meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum suporter yang bertindak anarkis dan merugikan masyarakat agar memberikan efek jera karena menurutnya perilaku tersebut sudah termasuk tindakan kriminal.

