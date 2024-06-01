Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

SPECIAL REPORT: Timnas Indonesia Selangkah Menuju Babak Krusial Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |14:34 WIB
SPECIAL REPORT: Timnas Indonesia Selangkah Menuju Babak Krusial Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia perlahan mendekat ke putaran final Piala Dunia 2026. (Foto: Okezone)
A
A
A

TARGET ambisius dicanangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah Timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam di babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2023. Mantan presiden Inter Milan itu mengatakan, Timnas Indonesia ditargetkan melaju jauh di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tak sekadar berpartisipasi di babak kedua

"Pada Grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, Indonesia akan menghadapi Vietnam, Irak, dan Filipina. Tujuan kami bukan hanya berhenti di babak kualifikasi kedua, tetapi menang melawan lawan agar bisa melaju lebih jauh," kata Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

Timnas Indonesia hajar Brunei 12-0 di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia hajar Brunei 12-0 di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

Kata-kata Erick Thohir rupanya segera menjadi kenyataan. Sebab, Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang notabene babak krusial penentu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Dalam perjalanannya menuju babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tidak melaluinya dengan mudah ketika satu grup dengan Irak, Vietnam dan Filipina di babak kedua. Dibilang tidak mudah karena skuad asuhan Shin Tae-yong gagal memenangkan dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Setelah dihajar Irak dengan skor 1-5 di Basra, Timnas Indonesia ditahan Filipina 1-1 di kandang lawan dalam laga yang digelar November 2023. Alhasil, Timnas Indonesia hanya menempati posisi juru kunci kelar matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Syarat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualiifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Okezone)

(Syarat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualiifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Okezone)

Saat itu, Timnas Indonesia terpaut dua angka dari Vietnam di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan bahkan tertinggal lima poin dari Irak di puncak klasemen.

Kondisi ini membuat skuad Garuda terjepit. Skuad asuhan Shin Tae-yong wajib memanfaatkan empat laga ke depan untuk setidaknya finis dua besar demi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

      
