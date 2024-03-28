Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Pembagian Pot Drawing Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Gabung Grup Neraka?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |10:03 WIB
Prediksi Pembagian Pot Drawing Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Gabung Grup Neraka?
Prediksi pembagian pot drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: AFC)
A
A
A

FANS Timnas Indonesia sudah bisa berbicara melihat Timnas Indonesia mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan tiga angka dari dua laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia untuk menyegel tempat di babak ketiga.

Bahkan, kalah sekalipun di dua laga sisa kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) masih meloloskan Timnas Indonesia ke babak selanjutnya (dengan syarat). Karena itu, peluang Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa dibilang mencapai 70 persen.

Jadwal Timnas Indonesia di dua laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

(Jadwal Timnas Indonesia di dua laga sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diikuti 18 negara yang berasal dari penghuni posisi satu dan dua Grup A sampai I di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.

Sebelum drawing dilakukan yang diprediksi digulirkan pada Juli atau Agustus 2024, AFC akan melakukan penentuan pot drawing terlebih dulu. Pot drawing ditentukan berdasarkan ranking FIFA Juli 2024.

AFC akan membagi 18 negara itu ke dalam tiga pot, yang mana masing-masingnya potnya berisikan enam negara. Jika berdasarkan ranking FIFA saat ini dan tim-tim yang menghuni posisi satu dan dua klasemen sementara Grup A sampai I, bagaimana penampakan pembagian pot drawing? (Okezone akan membuat simulasinya di akhir artikel).

Nantinya, di masing-masing grup terdiri dari dua negara penghuni pot 1, 2 dan 3 (total enam negara). Hal itu berarti, Timnas Indonesia yang hampir pasti menempati pot 3, akan berjumpa dua perwakilan pot 1, dua perwakilan pot 2 dan satu perwakilan pot 3.

