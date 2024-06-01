Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania: Shin Tae-yong Takkan Mainkan Calvin Verdonk

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |14:17 WIB
Timnas Indonesia vs Timnas Tanzania: Shin Tae-yong Takkan Mainkan Calvin Verdonk
Calvin Verdonk gabung sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan takkan memainkan Calvin Verdonk di laga uji coba melawan Tanzania. Bukannya tidak ingin, hanya saja memang Calvin belum bisa memperkuat Garuda karena belum memiliki paspor Indonesia.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan bersua Tanzania di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 besok. Pertandingan itu akan menjadi ajang untuk mengukur kekuatan Skuad Garuda sebelum bermain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Melawan Tanzania, Shin Tae-yong mengonfirmasi Calvin Verdonk tidak bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Penyebabnya, pemain berusia 27 tahun itu belum memiliki paspor sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Calvin (Verdonk) tidak bisa bermain (vs Tanzania) karena belum dapat paspor,” jelas Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Shin Tae-yong

Walau demikian, Calvin memang sudah terlihat ikut berlatih bersama Timnas Indonesia pada Jumat 31 Mei 2024. Pemain NEC Nijmegen itu saat ini masih harus menyelesaikan proses naturalisasinya.

Halaman:
1 2
      
