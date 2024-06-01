Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Kemenangan, Ini Harapan Shin Tae-yong dari Laga Timnas Indonesia vs Tanzania

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |14:09 WIB
Bukan Kemenangan, Ini Harapan Shin Tae-yong dari Laga Timnas Indonesia vs Tanzania
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, tak memperdulikan soal hasil saat melakoni laga uji coba melawan Tanzania. Sebab ia sengaja mengelar laga uji coba itu sebelum Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena ingin melihat performa dan kualitias fisik skuadnya.

Ya, Timnas Indonesia akan bersua Tanzania di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 besok. Pertandingan itu akan menjadi ajang untuk mengukur seberapa jauh kekuatan Skuad Garuda menjelang dua laga penting.

Diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga penting melawan Irak (6/6/2024), dan Filipina (11/6/2024) dalam lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda membutuhkan satu kemenangan untuk memastikan lolos ke putaran ketiga.

Shin merasa senang dengan kesediaan Tanzania untuk datang ke Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan juga itu mengungkapkan, pemusatan latihan (TC) dan laga persahabatan digelar lebih cepat untuk menyesuaikan jadwal kompetisi di dunia.

Fakta menarik soal Timnas Indonesia

“Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada tim Tanzania sudah datang jauh-jauh dari Afrika. Lalu, memang liga di Eropa dan Indonesia sudah memasuki awal musim (2024-2025), sehingga saya sengaja TC lebih cepat untuk meningkatkan performa sekaligus,” kata Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (1/6/2024).

Telusuri berita bola lainnya
