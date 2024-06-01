Cuaca Panas Bukan Penghalang, Shayne Pattynama Nikmati Pola Latihan Berat dari Shin Tae-yong

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, mengaku menikmati pola latihan berat dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dia pun memastikan bahwa cuaca panas di Jakarta bukanlah penghalang baginya untuk melahap setiap menu latihan yang diberikan sang pelatih.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sudah mulai melakukan persiapan jelang melawan Timnas Irak dan Filipina dalam lanjutan fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga melawan Irak akan digelar lebih dahulu pada 6 Juni 2024, kemudian baru menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Shayne Pattynama yang turut dipanggil membela Timnas Indonesia pun mengaku tidak mudah melahap pola latihan berat di bawah paparan cuaca panas di Jakarta. Namun, hal itu bukan menjadi persoalan laga karena dia sudah beradaptasi.

"Iya, tentu sangat sulit. Maka dari itu, kami berlatih dengan keras. Kami mempersiapkan diri untuk situasi cuaca panas dan lain-lain," kata Shayne Pattynama di Jakarta, Jumat 31 Mei 2024.