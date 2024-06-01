Reaksi Malik Risaldi Perdana Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Siap Berikat Penampilan Terbaik!

Malik Risaldi dapat panggilan perdana ke Timnas Indonesia. (Foto: Rio Eristiawan/MNC Portal Indonesia)

BANGKALAN – Gelandang Madura United, Malik Risaldi, perana mendapat panggilan membela Timnas Indonesia. Pertama kali dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Malik Risaldi memastikan siap memberi penampilan terbaik.

Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan Shin Tae-yong sudah memanggil Malik Risaldi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Gelandang berusia 27 tahun itu bakal menggantikan posisi Yance Sayruri yang mengalami cedera di kaki kirinya.

Malik Risaldi sendiri mengaku bersyukur bisa mendapatkan panggilan untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia. Ia pun mengatakan bakal langsung bertolak ke Jakarta pada Sabtu (1/6/2024) pagi WIB.

“Alhamdulillah, sangat bersyukur dikasih kesempatan membela Timnas,” kata Malik Risaldi di Bangkalan, Madura, Jumat 31 Mei 2024.

“Besok mas, langsung, ya, pesawat pagi,” ujarnya.

Malik Risaldi mengaku siap memberikan penampilan terbaik. Namun, ia tak mempermasalahkan bakal dimainkan tidaknya bersama Timnas Indonesia.