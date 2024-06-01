Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Tanzania: Momentum Skuad Asuhan Shin Tae-yong Lanjutkan Kemenangan!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Tanzania akan diulas dalam artikel ini. Akankah laga ini jadi momentum skuad asuhan Shin Tae-yong melanjutkan kemenangan?

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba jelang melanjutkan perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan menantang Timnas Tanzania.

Secara peringkat di ranking FIFA, Timnas Tanzania berada di atas Timnas Indonesia. Kini, Timnas Tanzania menduduki urutan ke-119, sementara skuad Garuda ada di posisi ke-134.

Tak ayal, duel ini dipandang penggawa Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, bisa jadi tolok ukur kekuatan Timnas Indonesia sebelum melakoni 2 laga krusial di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia pun berharap hasil manis bisa diraih guna jadi bekal melakoni laga-laga berikutnya.

“(Melawan) Tanzania adalah persiapan yang bagus. Mereka punya tim yang bagus, negara yang indah, dan itu bagus untuk mengukur kekuatan kita saat ini. Jadi, kita bisa bersiap untuk laga selanjutnya (vs Irak dan Filipina),” kata Shayne kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 31 Mei 2024.

“Tentu saja, ini (melawan Tanzania) bisa jadi persiapan, melihat taktik, melihat kondisi tubuh kami, dan mencoba hal-hal lain. Itu bagus,” sambungnya.

“Sangat bagus, kami berlatih dengan keras. Kami juga menjalani sesi latihan yang baik. Kami juga beradaptasi dengan cuaca panas, sehingga kami berlatih di pagi hari. Jadi, kami melakukannya dengan baik, kami juga sudah fit,” jelas pemain berusia 25 tahun itu.

Diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga terakhir Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 usai melawan Tanzania. Shayne dkk akan menghadapi Timnas Irak dan Timnas Filipina.

Laga melawan Timnas Irak akan digelar lebih dahulu pada 6 Juni 2024. Kemudian, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.