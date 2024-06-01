Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-16 2024: PSSI Targetkan Timnas Indonesia U-16 Bisa Pertahankan Status Juara Bertahan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |03:00 WIB
Piala AFF U-16 2024: PSSI Targetkan Timnas Indonesia U-16 Bisa Pertahankan Status Juara Bertahan
TC Timnas Indonesia U-16 jelang hadapi Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 memiliki agenda besar, yakni Piala AFF U-16 2024 di tahun ini. PSSI melalui Komite Eksekutif (Exco), Muhammad Sungkar pun berharap Timnas Indonesia U-16 bisa mengulangi kejayaan dua tahun lalu, di mana Garuda Asia mampu mnenjadi juara.

Drawing atau pengundian grup Piala AFF U-16 2024 telah berlangsung pada Kamis 30 Mei 2024 siang WIB. Hasilnya Timnas Indonesia U-16, Laos, Filipina, dan Singapura tergabung di Grup A.

Kompetisi Piala AFF U-16 2024 pun berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Nantinya Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari akan menjadi veneu Piala AFF U-16 2024.

Sementara Muhammad Sungkar mengaku berayukur dengan drawing yang di dapatkan Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024. Ia pun berharap Garuda Asia bisa mengulagi kesuksesan di Piala AFF U-16 2022 lalu.

Exco PSSI, Muhammad Sungkar (Rio Eristiawan/MPI)

"Ya, kita lihat syukur alhamdulilah kita dapat drawing yang cukup bagus, kita lihat juga dari AFF sebelumnya kita tuan rumah juga kebetulan kita juara di 2022 mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa kembali juara," kata Muhammad Sungkar kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Sabtu (1/6/2024).

Timnas Indonesia U-16 berstatus juara bertahan di Piala AFF U-16 2024. Sebelumnya di Piala AFF U-16 2022, Timnas Indonesia U-16 kelur sebagai juara usai mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di babak final.

