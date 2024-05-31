Timnas Indonesia vs Irak: Thom Haye Ingin Buru-Buru Main di SUGBK

JAKARTA – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye ingin buru-buru melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 6 Juni 2024 sore WIB. Pasalnya Haye ingin merasakan langsung atmosfer saat bermain di hadapan pendukung Garuda.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah lawan tim berjuluk Singa Mesopotamia itu, Skuad Garuda akan melawan Filipina di lokasi yang sama, yakni SUGBK.

Thom Haye sendiri sangat antusias menjalani pertandingan Timnas Indonesia di SUGBK. Sebelumnya, pemain berusia 29 tahun itu sudah merasakan atmosfer stadion tersebut kala menjadi penonton di laga kontra Vietnam. Ia hanya bisa menjadi penonton karena saat itu proses perpindahan federasinya belum rampung.

Kini, Haye berpeluang besar jalani debutnya di SUGBK. Thom Haye pun berharap suporter Timnas Indonesia memberikan atmosfer yang luar biasa di laga terdekat melawan Irak.

“Di pertandingan terakhir lawan Vietnam di GBK saya belum bisa bermain,” kata Thom Haye kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (31/5/2024).

“Tapi saya merasakan atmosfer hebat di stadion. Saya berharap ada dukungan yang sama besar di dua pertandingan nanti,” sambungnya.