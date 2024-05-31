Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Daftar Peraih Trofi Individu dan Tim di Liga 1 2023-2024: David da Silva Top Skor, Francisco Israel Rivera Pemain Terbaik!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |23:29 WIB
Daftar Peraih Trofi Individu dan Tim di Liga 1 2023-2024: David da Silva Top Skor, Francisco Israel Rivera Pemain Terbaik!
Berikut daftar peraih trofi dan individu tim di Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

DAFTAR peraih trofi individu dan tim di Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Liga 1 2023-2024 baru saja berakhir dengan Persib Bandung keluar sebagai juara.

Di partai puncak, Persib Bandung menang agregat 6-1 atas Madura United. Sejumlah personel Persib Bandung pun berhak mendapatkan sejumlah trofi individu.

Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)

Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga 1 2023-2024 usai membawa Persib Bandung dari posisi 16 besar dan menjadi juara. Ia pun mendapatkan hadiah Rp100 juta.

Sementara itu, David Da Silva menyandang pencetak gol terbanyak Liga 1 2023-2024 dengan memasukkan 30 gol dari 33 penampilan. Penyerang berkepalang plontos itu mendapatkan hadiah Rp150 juta.

Sementara itu, Borneo FC terpilih sebagai tim Fair Play setelah hanya mendapatkan 70 kartu kuning dan dua kartu merah. Sementara itu, Fajar Fathurahman terpilih sebagai pemain muda terbaik musim ini.

Kemudian, pemain Madura United Francisco Israel Rivera dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024. Ia menjadi pemain Meksiko pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut di Liga 1.

Halaman:
1 2
      
