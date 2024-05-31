Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Resmi Punya 3 Bintang: Cuma Kalah dari Persipura Jayapura!

PERSIB Bandung resmi memiliki 3 bintang di jersey mereka setelah keluar sebagai juara Liga 1 2023-2024. Kepastian itu didapat setelah menang agregat 6-1 atas Madura United di final Liga 1 2023-2024.

Ini merupakan gelar ketiga Persib Bandung di era Liga Indonesia atau era profesional yang dimulai pada 1994-1995. Sebelumnya, Maung Bandung memenangkannya pada 1994-1995 dan 2014.

(Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)

Sepanjang sejarah, ini merupakan trofi kedelapan Persib Bandung setelah Kejurnas PSSI 1937, 1959-1961, Kompetisi Perserikatan 1986, 1989-1990, 1993-1994, Liga Indonesia 1994-1995 dan Liga Super Indonesia 2014.

Berkat tiga kali juara di era professional, skuad asuhan Bojan Hodak berhak menyematkan tiga bintang di jersey mereka. Persib Bandung hanya kalah satu bintang dari Persipura Jayapura yang menempati posisi teratas dengan empat bintang.

Persib Bandung mengungguli sejumlah klub kuat Indonesia seperti Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Sriwijaya FC, PSM Makassar, Persik Kediri dan Bali United.