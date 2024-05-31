Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Resmi Punya 3 Bintang: Cuma Kalah dari Persipura Jayapura!

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |22:26 WIB
Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Resmi Punya 3 Bintang: Cuma Kalah dari Persipura Jayapura!
Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024, resmi punya 3 bintang. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PERSIB Bandung resmi memiliki 3 bintang di jersey mereka setelah keluar sebagai juara Liga 1 2023-2024. Kepastian itu didapat setelah menang agregat 6-1 atas Madura United di final Liga 1 2023-2024.

Ini merupakan gelar ketiga Persib Bandung di era Liga Indonesia atau era profesional yang dimulai pada 1994-1995. Sebelumnya, Maung Bandung memenangkannya pada 1994-1995 dan 2014.

Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)

(Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)

Sepanjang sejarah, ini merupakan trofi kedelapan Persib Bandung setelah Kejurnas PSSI 1937, 1959-1961, Kompetisi Perserikatan 1986, 1989-1990, 1993-1994, Liga Indonesia 1994-1995 dan Liga Super Indonesia 2014.

Berkat tiga kali juara di era professional, skuad asuhan Bojan Hodak berhak menyematkan tiga bintang di jersey mereka. Persib Bandung hanya kalah satu bintang dari Persipura Jayapura yang menempati posisi teratas dengan empat bintang.

Persib Bandung mengungguli sejumlah klub kuat Indonesia seperti Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Sriwijaya FC, PSM Makassar, Persik Kediri dan Bali United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653957/siang-ini-timnas-voli-putri-indonesia-hadapi-malaysia-di-laga-perdana-sea-games-2025-di-mnctv-nhy.webp
Siang Ini, Timnas Voli Putri Indonesia Hadapi Malaysia di Laga Perdana SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_vietnam_u_22.jpg
Vietnam Tolak Main Mata dengan Malaysia, Peluang Timnas Indonesia U-22 Terjaga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement