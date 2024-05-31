5 Fakta Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Bojan Hodak Cetak Sejarah!

SEBANYAK 5 fakta Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Persib Bandung keluar sebagai juara Liga 1 2023-2024 setelah unggul agregat atas Madura United dengan skor 6-1.

Di leg I final yang berlangsung Minggu 26 Mei 2024, Persib Bandung menang 3-0 atas Madura United. Sementara di leg II yang berlangsung malam ini, Maung Bandung lagi-lagi menang dengan skor 3-1. Berkat kemenangan ini, tersaji sejumlah fakta jura Persib Bandung. Apa saja?

Berikut 5 fakta Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024:

5. Trofi Ketiga di Era Profesional





Semenjak kompetisi Liga Indonesia memasuki era professional pada 1994-1995, ini merupakan trofi Ketiga Liga Indonesia yang disabet Maung Bandung. Sebelumnya, gelar Pertama dan kedua disabet pada 1994-1995 dan 2014.

4. Gagal Menang di 4 Laga Awal

(Luis Milla pelatih Persib Bandung di awal musim 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)

Perjalanan Persib Bandung tidaklah mulus musim ini. Di empat laga awal, Maung Bandung gagal menang dengan rincian tiga imbang dan satu kalah.

Hasil imbang di tiga laga awal membuat pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengundurkan diri dari jabatannya. Hingga akhirnya manajemen Persib Bandung menunjuk Bojan Hodak sebagai pelatih Maung Bandung pada pekan keenam dan mengubah segalanya.