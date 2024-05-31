Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Fakta Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Bojan Hodak Cetak Sejarah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |21:33 WIB
5 Fakta Persib Bandung Juara Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Bojan Hodak Cetak Sejarah!
Berikut 5 fakta Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

SEBANYAK 5 fakta Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Persib Bandung keluar sebagai juara Liga 1 2023-2024 setelah unggul agregat atas Madura United dengan skor 6-1.

Di leg I final yang berlangsung Minggu 26 Mei 2024, Persib Bandung menang 3-0 atas Madura United. Sementara di leg II yang berlangsung malam ini, Maung Bandung lagi-lagi menang dengan skor 3-1. Berkat kemenangan ini, tersaji sejumlah fakta jura Persib Bandung. Apa saja?

Berikut 5 fakta Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024:

5. Trofi Ketiga di Era Profesional

Persib Bandung

Semenjak kompetisi Liga Indonesia memasuki era professional pada 1994-1995, ini merupakan trofi Ketiga Liga Indonesia yang disabet Maung Bandung. Sebelumnya, gelar Pertama dan kedua disabet pada 1994-1995 dan 2014.

4. Gagal Menang di 4 Laga Awal

Luis Milla pelatih Persib Bandung di awal musim 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)

(Luis Milla pelatih Persib Bandung di awal musim 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)

Perjalanan Persib Bandung tidaklah mulus musim ini. Di empat laga awal, Maung Bandung gagal menang dengan rincian tiga imbang dan satu kalah.

Hasil imbang di tiga laga awal membuat pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengundurkan diri dari jabatannya. Hingga akhirnya manajemen Persib Bandung menunjuk Bojan Hodak sebagai pelatih Maung Bandung pada pekan keenam dan mengubah segalanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654105/bulu-tangkis-beregu-putra-indonesia-raih-medali-emas-usai-sikat-malaysia-shk.webp
Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Raih Medali Emas usai Sikat Malaysia 3-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Link Live Streaming Persib Vs Bangkok United di AFC Champions League 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement