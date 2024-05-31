Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Madura United vs Persib Bandung di Leg II Final Liga 1 2023-2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |12:00 WIB
Link Live Streaming Madura United vs Persib Bandung di Leg II Final Liga 1 2023-2024
Link live streaming Madura United vs Persib Bandung di leg II final Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

LINK live streaming Madura United vs Persib Bandung di leg II final Liga 1 2023-2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial penentu siapa yang menjadi juara Liga 1 di musim ini itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, pada Jumat (31/5/2024) pukul 19.00 WIB.

Di atas kertas, Persib sangat diunggulkan untuk menjadi juara. Sebab pada leg pertama yang dimainkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada 26 Mei 2024 lalu, pasukan Bojan Hodak menang dengan skor 3-0.

Berkat kemenangan telak itu, Persib bahkan bisa juara jika kalah dari Madura United pada leg kedua nanti. Tentu dengan syarat kalahnya tak lebih dari selisih dua gol, seperti 0-2, 1-3, 2-4, dan seterusnya.

Dengan kondisi itu, jelas Persib tak memiliki banyak tekanan saat bertamu ke markas Madura United nanti. Sementara tim tuan rumah jelas harus bangkit jika tak mau melihat Persib merayakan gelar juara Championship Series Liga 1 2023-2024 di kandang mereka sendiri.

Persib Bandung

Untuk itu, Madura United pun sudah menyiapkan diri sebaik mungkin. Mereka akan berusaha mengejar ketertinggalan tiga gol dari leg pertama.

Tentu butuh keajaiban untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Walau memang disepakbola apa pun dapat terjadi.

Halaman:
1 2
      
