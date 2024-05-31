Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

5 Pemain Bintang yang Makin Moncer Usai Cabut dari AC Milan, Nomor 1 Juara Piala Eropa 2020!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:18 WIB
5 Pemain Bintang yang Makin Moncer Usai Cabut dari AC Milan, Nomor 1 Juara Piala Eropa 2020!
Berikut 5 pemain bintang yang makin moncer usai cabut dari AC Milan. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain bintang yang makin moncer usai cabut dari AC Milan akan diulas Okezone. Klub asal kota Milan ini sejatinya dikenal banyak melahirkan bintang-bintang hebat dunia di masa lalu.

Pada akhir 1900-an dan awal 2000-an, pencinta sepakbola dunia tentu mengenal betapa hebatnya AC Milan. Pemain-pemain seperti Paolo Maldini, Cafu, Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta dan masih banyak yang lainnya sukses meraih kejayaan bersama klub ini.

Namun, AC Milan tetaplah klub biasa yang tidak sempurna. Tak ayal, seiring berjalannya waktu, tetap ada pemain yang gagal bersinar bersama klub yang satu ini. Setelah pemain-pemain gagal ini meninggalkan San Siro, mereka justru tampil moncer bersama klub lain.

Berikut 5 pemain bintang yang makin moncer usai cabut dari AC Milan:

5. Krzysztof Piatek

Krzysztof Piatek

AC Milan menjadi klub yang beruntung mendapat tanda tangan Krzysztof Piatek yang tampil apik bersama Genoa. Rossoneri -julukan AC Milan- memboyongnya dengan mahar 35 juta euro pada Januari 2019. Sayangnya, sang pemain justru kesulitan mencetak gol yang membuat AC Milan memulangkan Zlatan Ibrahimovic.

Krzysztof Piatek kemudian dilepas ke Hertha Berlin pada Januari 2020. Di musim perdananya do Jerman, sang pemain langsung tampil dengan luar biasa. Kini, di tim Basaksehir dirinya bahkan sukses mencetak 17 gol dan 1 assist dalam 34 laga di Liga Turki.

4. Tommaso Pobega

Tommaso Pobega

Tommaso Pobega merupakan produk asli akademi AC Milan. Namun, karena usianya yang masih sangat muda, Rossoneri memutuskan membiarkannya mendapat menit bermain di Spezia Calcio dan Torino pada 2020 hingga 2022.

Menariknya, gelandang asli Italia itu sukses tampil apik di klub pinjamannya tersebut. Tak ayal, manajemen AC Milan memutuskan memulangkan sang pemain untuk menjadi masa depan sang klub. Musim ini bersama AC Milan, Tomasso Pobega mencatatkan 15 pemain.

Halaman:
1 2 3
      
