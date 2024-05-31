7 Pemain Top Ini Berpotensi Ikut Raphael Varane Cabut dari Manchester United, Nomor 1 Eks Bintang Real Madrid!

7 pemain top ini berpotensi ikut jejak Raphael Varane cabut dari Manchester United. Pemain-pemain tersebut berkemungkinan hengkang karena berbagai alasan, mulai dari minim waktu bermain, adanya tawaran yang bagus, hingga hendak pensiun.

Seperti diketahui, Raphael Varane yang merupakan salah satu pemain paling sarat pengalaman di Manchester United memutuskan untuk hengkang di akhir musim ini. Ia memilih untuk tak memperpanjang kontraknya bersama di Setan Merah.

Kepergian Varane kemudian disusul dengan Anthony Martial yang juga turut meninggalkan Old Trafford. Penyerang ini memilih meninggalkan tim setelah 9 tahun kebersamaannya yang luar biasa.

Meski begitu, kepergian dua pemain ini diduga bukan yang terakhir. Beberapa pemain dikabarkan akan mengikuti jejak Raphael Varane cabut dari Manchester United.

7. Sofyan Amrabat





Sofyan Amrabat dipinjam Manchester United sejak musim panas lalu. Di akhir masa peminjamannya, Amrabat memiliki opsi dipermanenkan yang mungkin saja akan diambil oleh United. Namun sebelum itu, manajemen Man United akan lebih dulu memutuskan nasib Erik Ten Hag yang nantinya akan menentukan nasib Amrabat.

6. Jonny Evans





Jonny Evans direkrut Manchester United setelah tampil cukup apik di pramusim. Namun, nasib sang pemain akan ditentukan berdasarkan nasib Erik Ten Hag. Di samping itu, beredar rumor jika Jonny akan memutuskan gantung sepatu karena usianya yang sudah 36 tahun.

5. Tom Heaton





Tom Heaton direkrut Manchester United sejak 3 tahun lalu. Sayangnya, sang pemain sangat jarang mendapat menit bermain. Oleh sebab itu, ia dikabarkan akan memilih hengkang di akhir musim ini.