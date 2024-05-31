UEFA Euro 2024 Siap Digelar, Yuk Daftar Jadi Mitra Kerja Sama Nobar Sekarang Juga!

JAKARTA - Nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola jadi kegiatan yang seru untuk mendukung tim sepak bola bertanding. Bertepatan dengan digelarnya turnamen UEFA Euro atau sering disebut Piala Eropa 2024, MNC Group kembali menjadi official broadcaster perhelatan empat tahun sekali ini sejak 1996.

Tentunya, seluruh laga UEFA Euro 2024 bisa disaksikan di televisi milik MNC Group yakni RCTI dan MNCTV, serta dua saluran televisi berlangganan yaitu MNC Vision dan K-Vision, lalu tayang juga di platform OTT milik MNC Group yakni Vision+.

Seluruh laga UEFA Euro 2024 yang berjumlah 51 pertandingan dari mulai babak kualifikasi grup hingga final, bisa disaksikan di saluran media MNC Group tersebut. Ada 21 negara yang telah lolos kualifikasi, termasuk Jerman. Sebelumnya, seluruh negara telah bertanding dalam turnamen kualifikasi UEFA Euro 2024 yang dimulai 23 Maret 2023 hingga 26 Maret 2024.

UEFA Euro 2024 adalah edisi ke-17 kejuaraan sepak bola pria internasional empat tahunan Eropa yang diselenggarakan UEFA. Jerman menjadi tuan rumah turnamen ini yang berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Ada 10 kota di Jerman yang terpilih menjadi tuan rumah gelaran UEFA Euro 2024 kali ini, di antaranya Berlin, Cologne, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Munich dan Stuttgart. Berlin akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan final.