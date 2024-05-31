Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA

UEFA Euro 2024 Siap Digelar, Yuk Daftar Jadi Mitra Kerja Sama Nobar Sekarang Juga!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |21:26 WIB
UEFA Euro 2024 Siap Digelar, Yuk Daftar Jadi Mitra Kerja Sama Nobar Sekarang Juga!
Daftar menjadi mitra kerja sama nobar. (Foto: dok MNC Group)
A
A
A

JAKARTA - Nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola jadi kegiatan yang seru untuk mendukung tim sepak bola bertanding. Bertepatan dengan digelarnya turnamen UEFA Euro atau sering disebut Piala Eropa 2024, MNC Group kembali menjadi official broadcaster perhelatan empat tahun sekali ini sejak 1996.

Tentunya, seluruh laga UEFA Euro 2024 bisa disaksikan di televisi milik MNC Group yakni RCTI dan MNCTV, serta dua saluran televisi berlangganan yaitu MNC Vision dan K-Vision, lalu tayang juga di platform OTT milik MNC Group yakni Vision+.

Seluruh laga UEFA Euro 2024 yang berjumlah 51 pertandingan dari mulai babak kualifikasi grup hingga final, bisa disaksikan di saluran media MNC Group tersebut. Ada 21 negara yang telah lolos kualifikasi, termasuk Jerman. Sebelumnya, seluruh negara telah bertanding dalam turnamen kualifikasi UEFA Euro 2024 yang dimulai 23 Maret 2023 hingga 26 Maret 2024.

UEFA Euro 2024 adalah edisi ke-17 kejuaraan sepak bola pria internasional empat tahunan Eropa yang diselenggarakan UEFA. Jerman menjadi tuan rumah turnamen ini yang berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Ada 10 kota di Jerman yang terpilih menjadi tuan rumah gelaran UEFA Euro 2024 kali ini, di antaranya Berlin, Cologne, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Munich dan Stuttgart. Berlin akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan final.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3189084//pt_pelindo_terminal_petikemas-RBel_large.jpg
Pelindo Petikemas Optimistis Capai Target 2025, Arus Peti Kemas Tumbuh 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3188978//membayar_pajak_kendaraan-OfMk_large.jpg
Ini Alasan Mengapa Pembayaran PKB Tepat Waktu Penting bagi Pemilik Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188851//terminal_peti_kemas_bagendang-kVn4_large.jpeg
Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654113/hasil-sea-games-2025-indonesia-raih-emas-ketiga-dari-cabor-petanque-cxs.webp
Hasil SEA Games 2025: Indonesia Raih Emas Ketiga dari Cabor Petanque
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Link Live Streaming Persib Vs Bangkok United di AFC Champions League 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement