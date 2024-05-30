Syafril Nasution Berharap RCTI Premium Sports 2024 Dapat Lahirkan Bibit Pemain Muda Indonesia

JAKARTA – Direktur Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution, mengungkap harapannya dalam penyelenggaraan RCTI Premium Sports 2024. Dia menyatakan bahwa dengan adanya ajang seperti ini, diharapkan bibit pemain muda bisa timbul dan juga baik memberi jam terbang pemain muda.

Sebagaimana diketahui, RCTI Premium Sports 2024 telah mulai bergulir pada hari ini, Kamis (30/5/2024). Sebanyak empat tim meramaikan turnamen yang digagas RCTI ini. Empat tim yang dimaksud adalah Persija Jakarta, PSIS Semarang, Selangor FC, dan Sabah FC.

(Laga Selangor FC vs Sabah FC di RCTI Premium Sports 2024. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Syafril mengungkap alasan mengapa RCTI mengadakan RCTI Premium Sports 2024. Selain karena animo masyarakat yang tinggi, ajang ini juga diharapkan dapat memunculkan bibit pemain muda terbaik Indonesia.

“Kita tahu animo masyarakat Indonesia terhadap sepak bola cukup tinggi, sangat tinggi. Sehingga kami dari RCTI menganggap harus terus diangkat untuk memunculkan bibit-bibit baru sepakbola,” kata Syafril di JIS, Kamis (30/5/2024).

“Dengan adanya pertandingan seperti ini, akan mengasah para pemain apalagi bisa bermain dengan tim luar sehingga bertambah pengalaman baik di lapangan atau di luar lapangan,” lanjutnya.