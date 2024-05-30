Cetak 1 Gol di RCTI Premium Sports 2024, Saddil Ramdani Disanjung Pelatih Sabah FC

JAKARTA – Pelatih Sabah FC, Ong Kim Swee, melempar sanjungan kepada Saddil Ramdani usai mencetak satu gol saat berlaga di ajang RCTI Premium Sports 2024. Meski gol itu tak cukup membawa Sabah FC memenangkan pertandingan melawan Selangor FC, Ong Kim Swee mengatakan gol tersebut sangat penting bagi pemain berpaspor Indonesia tersebut.

Ya, Sabah FC menelan kekalahan tipis 2-3 dari Selangor FC. Laga itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Kamis (30/5/2024) sore WIB.

Meski kalah, Saddil sukses menyumbang satu gol bagi The Rhinos -julukan Sabah FC. Sementara itu, satu gol lainnya dicetak oleh Irfan Bin Fazail.

Usai laga, Ong Kim Swee pun tak heran karena Saddil memang mempunyai kualitas hebat. Dia menyampaikan bahwa pemain berlabel Timnas Indonesia itu selalu memberikan penampilan terbaiknya setiap kali dipercaya tampil untuk Sabah FC.

“Saddil selalu tampil konsisten ketika bermain bersama Sabah FC. Dia bermain dengan baik, terutama di Malaysia Super League, setiap kali ia diturunkan,” kata Ong Kim Swee dalam konferensi pers usai laga, Kamis (30/5/2024).

Ong Kim Swee mengungkapkan bahwa sumbangan satu gol ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri Saddil. Pasalnya, dia belum mencetak assist maupun gol dalam tiga pertandingan yang telah dimainkan Sabah FC dalam Liga Super Malaysia 2024.