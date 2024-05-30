Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diikuti Persija Jakarta, The Jakmania Sambut Antusias RCTI Premium Sports 2024: Mengisi Waktu saat Libur Kompetisi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |20:50 WIB
Diikuti Persija Jakarta, The Jakmania Sambut Antusias RCTI Premium Sports 2024: Mengisi Waktu saat Libur Kompetisi!
Laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pendukung Persija Jakarta, The Jakmania, menyambut antusias penyelenggaraan ajang RCTI Premium Sports 2024. Sebab, dengan digelarnya ajang ini, mereka bisa mendukung Persija Jakarta di saat libur kompetisi Liga 1 2023-2024.

Ya, RCTI Premium Sports 2024 digelar mulai hari ini, Kamis (30/5/2024). Ajang ini melibatkan empat tim, yakni Persija Jakarta, PSIS Semarang, Selangor FC, dan Sabah FC. Keempat tim bersaing menjadi yang terbaik dalam ajang yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS).

The Jakmania saksikan duel Persija Jakarta vs PSIS Semarang langsung di JIS dalam ajang RCTI Premium Sports 2024. Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia

(The Jakmania saksikan duel Persija Jakarta vs PSIS Semarang langsung di JIS dalam ajang RCTI Premium Sports 2024. Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)

Perwakilan The Jakmania dari Rorotan, Reza, menyatakan berterima kasih atas ajang pramusim yang diselenggarakan RCTI. Pasalnya, dia dapat melepas kerinduan menyaksikan tim kebangaan saat libur Liga 1.

"Senang dapat mengisi waktu dan melepas rindu saat libur kompetisi," kata Reza kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (30/5/2024).



      
