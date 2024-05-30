The Jakmania Ramaikan JIS Jelang Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024, Nyalakan Suar Menuju Stadion

The Jakmania beri dukungan langsung kepada Persija Jakarta ke JIS untuk berlaga di RCTI Premium Sports 2024. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania, berbondong-bondong memadati Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, untuk memberi dukungan kepada tim kesayangannya, Persija Jakarta yang akan menghadapi PSIS Semarang dalam ajang RCTI Premium Sports 2024. Antusiasme tinggi pun ditunjukkan The Jakmania yang sampai berjalan menuju JIS sambil menyalakan suar atau flare.

Seperti diketahui, Persija dan PSIS Semarang memang ambil bagian dalam mini turnamen bertajuk RCTI Premium Sports 2024. Selain dua klub asal Tanah Air ini, ada juga dua klub asal Malaysia yakni Selangor FC dan Sabah FC.

(The Jakmania nyalakan flare kala berjalan menuju JIS untuk menyaksikan laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024. Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)

Macan Kemayoran -julukan Persija- akan melawan PSIS Semarang pada laga penutup hari pertama RCTI Premium Sports 2024. Diketahui, duel yang berlangsung di JIS ini akan dimulai pukul 19.00 WIB, setelah pertandingan Selangor FC kontra Sabah FC.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, ratusan The Jakmania mulai memadati JIS. Menariknya, mereka berjalan menuju stadion sambil menyalakan suar berwarna merah.

The Jakmania berbondong-bondong berjalan memasuki area stadion berkapasalitas kurang lebih 82 ribu penonton ini sambil bernyanyi. Tak ayal, The Jakmania antusias hadir untuk menyaksikan tim kebanggaannya. Mengingat, JIS merupakan kandang Persija dan pastinya mereka ingin memberikan suntikan semangat kepada Aji Kusuma cs.