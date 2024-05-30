Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

The Jakmania Ramaikan JIS Jelang Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024, Nyalakan Suar Menuju Stadion

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |19:25 WIB
The Jakmania Ramaikan JIS Jelang Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024, Nyalakan Suar Menuju Stadion
The Jakmania beri dukungan langsung kepada Persija Jakarta ke JIS untuk berlaga di RCTI Premium Sports 2024. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania, berbondong-bondong memadati Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, untuk memberi dukungan kepada tim kesayangannya, Persija Jakarta yang akan menghadapi PSIS Semarang dalam ajang RCTI Premium Sports 2024. Antusiasme tinggi pun ditunjukkan The Jakmania yang sampai berjalan menuju JIS sambil menyalakan suar atau flare.

Seperti diketahui, Persija dan PSIS Semarang memang ambil bagian dalam mini turnamen bertajuk RCTI Premium Sports 2024. Selain dua klub asal Tanah Air ini, ada juga dua klub asal Malaysia yakni Selangor FC dan Sabah FC.

The Jakmania nyalakan flare kala berjalan menuju JIS. Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia

(The Jakmania nyalakan flare kala berjalan menuju JIS untuk menyaksikan laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024. Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)

Macan Kemayoran -julukan Persija- akan melawan PSIS Semarang pada laga penutup hari pertama RCTI Premium Sports 2024. Diketahui, duel yang berlangsung di JIS ini akan dimulai pukul 19.00 WIB, setelah pertandingan Selangor FC kontra Sabah FC.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, ratusan The Jakmania mulai memadati JIS. Menariknya, mereka berjalan menuju stadion sambil menyalakan suar berwarna merah.

The Jakmania berbondong-bondong berjalan memasuki area stadion berkapasalitas kurang lebih 82 ribu penonton ini sambil bernyanyi. Tak ayal, The Jakmania antusias hadir untuk menyaksikan tim kebanggaannya. Mengingat, JIS merupakan kandang Persija dan pastinya mereka ingin memberikan suntikan semangat kepada Aji Kusuma cs.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435/pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422/azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653259/hasil-bulu-tangkis-beregu-putra-zaki-bawa-indonesia-comeback-atas-singapura-21-olm.webp
Hasil Bulu Tangkis Beregu Putra: Zaki Bawa Indonesia Comeback atas Singapura 2-1Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sportstive_12.jpg
Marianne Rumantir Blak-blakan Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement