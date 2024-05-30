Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024

LINK live streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024 dapat klik di sini! Duel tim era perserikatan ini digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Kamis, (30/5/2024) mulai pukul 19.00 WIB.

Uniknya, Persija Jakarta dan PSIS Semarang sejatinya baru saja bertemu. Kedua tim bersua di pekan ke-34 Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 30 April 2024.

(JIS jadi venue RCTI Premium Sports 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Saat itu, Persija Jakarta racikan Thomas Doll menang dengan skor 2-1. Gol sepakan bebas Maciej Gajos di menit 75 memastikan kemenangan skuad Macan Kemayoran atas Laskar Mahesa Jenar.

Untuk laga malam nanti, laga Diprediksi bakal berjalan dengan intensitas tinggi. Sebab, mayoritas pemain yang didaftarkan di turnamen RCTI Premium Sports 2024 merupakan pesepakbola muda alias pemain di bawah 23 tahun.

Tercatat hanya Maman Abdurahman, Tony Sucipto dan Aji Kusuma yang berstatus pemain senior di skuad Persija Jakarta. Sementara di skuad PSIS Semarang menyisakan nama Alfeandra Dewangga dan Septian David.

Nantinya, pemenang laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang akan lolos ke final RCTI Premium Sports 2024 yang dilangsungkan pada Minggu, 2 Juni 2024 pukul 19.00 WIB. Sementara tim yang kalah, akan tampil di babak perebutan posisi tiga.