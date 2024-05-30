Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |18:07 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024
Berikut link live streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports di Vision+. (Foto: Instagram/@rctisports)
A
A
A

LINK live streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang di RCTI Premium Sports 2024 dapat klik di sini! Duel tim era perserikatan ini digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Kamis, (30/5/2024) mulai pukul 19.00 WIB.

Uniknya, Persija Jakarta dan PSIS Semarang sejatinya baru saja bertemu. Kedua tim bersua di pekan ke-34 Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 30 April 2024.

JIS jadi venue RCTI Premium Sports 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(JIS jadi venue RCTI Premium Sports 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Saat itu, Persija Jakarta racikan Thomas Doll menang dengan skor 2-1. Gol sepakan bebas Maciej Gajos di menit 75 memastikan kemenangan skuad Macan Kemayoran atas Laskar Mahesa Jenar.

Untuk laga malam nanti, laga Diprediksi bakal berjalan dengan intensitas tinggi. Sebab, mayoritas pemain yang didaftarkan di turnamen RCTI Premium Sports 2024 merupakan pesepakbola muda alias pemain di bawah 23 tahun.

Tercatat hanya Maman Abdurahman, Tony Sucipto dan Aji Kusuma yang berstatus pemain senior di skuad Persija Jakarta. Sementara di skuad PSIS Semarang menyisakan nama Alfeandra Dewangga dan Septian David.

Nantinya, pemenang laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang akan lolos ke final RCTI Premium Sports 2024 yang dilangsungkan pada Minggu, 2 Juni 2024 pukul 19.00 WIB. Sementara tim yang kalah, akan tampil di babak perebutan posisi tiga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653387/timnas-indonesia-u22-bergantung-hasil-vietnam-vs-malaysia-untuk-lolos-ke-semifinal-sea-games-2025-mpc.webp
Timnas Indonesia U-22 Bergantung Hasil Vietnam vs Malaysia untuk Lolos ke Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
Link Live Streaming Opening Ceremony SEA Games 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement