RCTI Premium Sports Disambut Antusias, Suporter Mulai Padati JIS

RCTI Premium Sports mulai digelar hari ini di JIS. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Ajang RCTI Premium Sports yang berlangsung pada hari ini, Kamis (30/5/2024), disambut antusias. Terbukti, para penonton mulai memadati Jakarta International Stadium (JIS) yang menjadi tempat diselenggarakannya turnamen tersebut.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, penonton tampak antusias menyambangi JIS untuk menyaksikan gelaran RCTI Premium Sports. Tak sedikit juga orangtua yang mengajak buah hatinya untuk menyaksikan mini turnamen ini.

(RCTI Premium Sports digelar di JIS mulai hari ini. Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)

Kemudian, cukup banyak kelompok suporter Persija Jakarta, yakni The Jakmania yang menyambangi JIS. Pasalnya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu merupakan salah satu tim yang akan meramaikan RCTI Premium Sports.

Selain Persija, ada tiga tim lainnya yang akan berlaga di RCTI Premium Sport. Ketiga tim lain itu adalah PSIS Semarang, dan dua klub asal Malaysia yakni Selangor FC dan Sabah FC.

Antusiasme penonton patut diacungi jempol. Pasalnya, pertandingan pertama akan dimulai pukul 17.00 WIB. Adapun pertandingan pertama mempertemukan Selangor FC kontra Sabah FC.

Setelah itu, giliran Persija melawan PSIS Semarang. Laga dua klub top Tanah Air itu akan berlangsung pada pukul 19.00 WIB.

Penonton yang hadir tidak akan menonton pertandingan saja, melainkan juga dapat meihat penampilan hiburan dari JKT48 dan Happy Asmara. Penonton yang hadir tak perlu khawatir kelaparan dan kehausan. Sebab, banyak tenant yang menjual makanan dan minuman di area JIS. Ada juga yang menjual merchandise, seperti jersey Persija dan lain sebagainya.