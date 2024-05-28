Ditanyai Alasan Elkan Baggott Absen Bela Timnas Indonesia, Ini Jawaban Shin Tae-yong

JAKARTA - Dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Senayan, Shin Tae-yong mendapatkan pertanyaan soal alasan Elkan Baggott absen dalam dua pertandingan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi pertanyaan itu, STY justru menjawabnya dengan nada ketus dan mengatakan untuk menanyakan penyebabnya kepada Baggott secara langsung.

Sebatas informasi, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan melawan Timnas Irak (6/6/2024) dan Filipina (11/5/2024) dalam dua matchday terakhir Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Menariknya, dari 22 nama yang sudah dipanggil STY untuk melawan Irak dan Filipina itu tidak ada nama bek Ipswich Town, Elkan Baggott. Tentu banyak pihak yang kebingungan apa yang menjadi penyebab Baggott absen padahal ia tidak mengalami cedera.

Menariknya, saat ditanya soal Elkan Baggott, Shin Tae-yong sebenarnya enggan membahas bek Timnas Indonesia itu. Dia mengatakan lebih baik ditanyakan kepada Elkan Baggott secara langsung kenapa tidak ada di 22 nama pemain yang dipanggil untuk Timnas Indonesia.

"Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan. Mungkin Elkan yang lebih tahu," tegas Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (29/5/2024).