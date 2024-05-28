Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditanyai Alasan Elkan Baggott Absen Bela Timnas Indonesia, Ini Jawaban Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |19:36 WIB
Ditanyai Alasan Elkan Baggott Absen Bela Timnas Indonesia, Ini Jawaban Shin Tae-yong
Elkan Baggott absen bela Timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

JAKARTA - Dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Senayan, Shin Tae-yong mendapatkan pertanyaan soal alasan Elkan Baggott absen dalam dua pertandingan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi pertanyaan itu, STY justru menjawabnya dengan nada ketus dan mengatakan untuk menanyakan penyebabnya kepada Baggott secara langsung.

Sebatas informasi, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan melawan Timnas Irak (6/6/2024) dan Filipina (11/5/2024) dalam dua matchday terakhir Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Menariknya, dari 22 nama yang sudah dipanggil STY untuk melawan Irak dan Filipina itu tidak ada nama bek Ipswich Town, Elkan Baggott. Tentu banyak pihak yang kebingungan apa yang menjadi penyebab Baggott absen padahal ia tidak mengalami cedera.

Menariknya, saat ditanya soal Elkan Baggott, Shin Tae-yong sebenarnya enggan membahas bek Timnas Indonesia itu. Dia mengatakan lebih baik ditanyakan kepada Elkan Baggott secara langsung kenapa tidak ada di 22 nama pemain yang dipanggil untuk Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong

"Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan. Mungkin Elkan yang lebih tahu," tegas Shin Tae-yong di Jakarta, Selasa (29/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652813/ayah-pratama-arhan-meninggal-dunia-skuad-timnas-indonesia-kirimkan-doa-tzh.webp
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Skuad Timnas Indonesia Kirimkan Doa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/winger_liverpool_mohamed_salah_kanan_kembali_di.jpg
Mo Salah Murka! Serang Arne Slot dan Sindir Liverpool usai Dicadangkan 3 Laga Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement