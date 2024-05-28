Bomber Timnas Irak Mohanad Ali Sombong Sebut Lawan Timnas Indonesia Bakal Berjalan Mudah di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Irak, Mohanad Ali, meremehkan Timnas Indonesia jelang kedua tim bentrok di matchday kelima Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ali merasa sombong karena menilai akan mudah untuk mengalahkan pasukan Shin Tae-yong tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tampil dengan kekuatan baru untuk menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 6 Juni 2024 sore WIB mendatang. Sejumlah pemain yang baru dinaturalisasi seperti Jay Idzes, Thom Haye, hingga Nathan Tjoe-A-On dirasa siap menjadi pembeda untuk melawan Irak.

Sehingga Timnas Indonesia diprediksi tidak akan mengalami kekalahan telak 1-5 seperti pada pertemuan pertamanya melawan Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan kekuatan baru itu, Garuda malah berpeluang untuk mengalahkan Irak.

Kendati demikian, Ali tak sepakat dengan anggapan Irak akan susah payah melawan Timnas Indonesia yang hadir dengan kekuatan barunya tersebut. Ia merasa tak ada yang sulit di sepakbola, dan dirinya pun meyakini Irak akan memetik kemenangan lagi atas skuad Garuda.

“Tidak ada yang sulit dalam sepakbola. Kami para pemain akan memberikan segalanya untuk membuat pendukung kami merasa senang dengan pertandingan nanti,” ujar Ali, dilansir dari WinWin, Selasa (28/5/2024).

Bagi Irak, apa pun hasil melawan Timnas Indonesia nanti takkan berdampak pada posisi mereka di Grup F. Sebab Irak sudah dipastikan tak terpental dari dua besar dari sisa dua laga Grup F dengan 12 poinnya.