Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bomber Timnas Irak Mohanad Ali Sombong Sebut Lawan Timnas Indonesia Bakal Berjalan Mudah di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |13:44 WIB
Bomber Timnas Irak Mohanad Ali Sombong Sebut Lawan Timnas Indonesia Bakal Berjalan Mudah di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pemain Timnas Irak, Mohanad Ali. (Foto: Instagram/mohanad.ali)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Irak, Mohanad Ali, meremehkan Timnas Indonesia jelang kedua tim bentrok di matchday kelima Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ali merasa sombong karena menilai akan mudah untuk mengalahkan pasukan Shin Tae-yong tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tampil dengan kekuatan baru untuk menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 6 Juni 2024 sore WIB mendatang. Sejumlah pemain yang baru dinaturalisasi seperti Jay Idzes, Thom Haye, hingga Nathan Tjoe-A-On dirasa siap menjadi pembeda untuk melawan Irak.

Sehingga Timnas Indonesia diprediksi tidak akan mengalami kekalahan telak 1-5 seperti pada pertemuan pertamanya melawan Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan kekuatan baru itu, Garuda malah berpeluang untuk mengalahkan Irak.

Kendati demikian, Ali tak sepakat dengan anggapan Irak akan susah payah melawan Timnas Indonesia yang hadir dengan kekuatan barunya tersebut. Ia merasa tak ada yang sulit di sepakbola, dan dirinya pun meyakini Irak akan memetik kemenangan lagi atas skuad Garuda.

Mohanad Ali

“Tidak ada yang sulit dalam sepakbola. Kami para pemain akan memberikan segalanya untuk membuat pendukung kami merasa senang dengan pertandingan nanti,” ujar Ali, dilansir dari WinWin, Selasa (28/5/2024).

Bagi Irak, apa pun hasil melawan Timnas Indonesia nanti takkan berdampak pada posisi mereka di Grup F. Sebab Irak sudah dipastikan tak terpental dari dua besar dari sisa dua laga Grup F dengan 12 poinnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/49/1652537/arbi-aditama-dan-astra-honda-juara-asia-arrc-ap250-und.webp
Arbi Aditama dan Astra Honda Juara Asia ARRC AP250
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Jay Idzes Berkelas! Lini Serang Fiorentina Dibuat Mati Kutu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement