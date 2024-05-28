Kenapa Timnas Indonesia jika Tanding Wajib Menyewa SUGBK Padahal Punya Negara? Ini Alasannya

KENAPA Timnas Indonesia jika tanding wajib menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) padahal punya negara? ini alasannya.

Euforia sepakbola tanah air kembali menggelora setelah laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar bulan Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Untuk kesekian kalinya, masyarakat Indonesia akan menyaksikan permainan apik Timnas Garuda yang akan menjamu Timnas Irak dan Filipina. Terlebih lagi, satu kemenangan di dua laga ini akan semakin mendekatkan Indonesia menuju Piala Dunia 2026.

Namun jelang pertandingan, masyarakat dikejutkan dengan harga tiket SUGBK yang melonjak drastis dibanding laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menjamu Timnas Vietnam.

Di laga itu, harga tiket termurah hanya dijual dengan harga Rp100 ribu saja. Namun kali ini, harga tiket termurah melonjak hingga lebih dari dua kali lipat, yakni menjadi Rp250 ribu. Sedangkan harga termahalnya jika sebelumnya sebesar Rp750 ribu, maka kali ini mencapai Rp1,25 juta.

Mengapa bisa demikian? Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga menjelaskan bahwa mahalnya harga tiket adalah untuk membantu operasional Timnas Indonesia. Selain untuk membayar gaji pelatih yang cukup tinggi, hal ini juga digunakan untuk membayar sewa Stadion Utama Gelora Bung Karno.