Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kiper Filipina: Kami Masih Punya Harapan

TIMNAS Filipina akan berhadapan dengan Vietnam dan Indonesia dalam dua laga sisa putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kiper Timnas Filipina, Anthony Pinthus optimistis timnya masih mempunyai harapan untuk lolos ke putaran ketiga.

Timnas Filipina akan terlebih dulu bertandang ke markas Vietnam, My Dinh National Stadium, Hanoi pada Kamis (6/6/2024). Setelah itu, mereka akan mampi ke kandang Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu (11/6/2024).

Dua pertandingan itu akan sangat krusial bagi tim berjuluk The Azkals itu. Pasalnya, Timnas Filipina masih mempunyai harapan untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Mereka kini berada di peringkat keempat Grup F dengan perolehan satu poin saja. The Azkals tertinggal enam poin dari Indonesia, dan dua poin dari Vietnam. Jika menang dalam dua pertandingan mendatang, The Azkals masih memiliki peluang untuk lolos putaran ketiga.

Namun, mereka juga harus berharap Indonesia dan Vietnam tidak mendapatkan poin saat berhadapan dengan Irak. Anthony Pinthus mengakui timnya akan berjuang keras untuk memenangkan dua pertandingan mendatang.

Meski berat, penjaga gawang PSS Sleman itu meyakini timnya masih bisa memanfaatkan peluang tersebut. Apalagi, saat ini The Azkals dihuni oleh para pemain muda yang punya bakat dan semangat tinggi.