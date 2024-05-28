Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kiper Filipina: Kami Masih Punya Harapan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |10:40 WIB
Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kiper Filipina: Kami Masih Punya Harapan
Para penggawa Timnas Filipina di sesi latihan bersama (Foto: Instagram/TheAzkals)
A
A
A

TIMNAS Filipina akan berhadapan dengan Vietnam dan Indonesia dalam dua laga sisa putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kiper Timnas Filipina, Anthony Pinthus optimistis timnya masih mempunyai harapan untuk lolos ke putaran ketiga.

Timnas Filipina akan terlebih dulu bertandang ke markas Vietnam, My Dinh National Stadium, Hanoi pada Kamis (6/6/2024). Setelah itu, mereka akan mampi ke kandang Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu (11/6/2024).

Dua pertandingan itu akan sangat krusial bagi tim berjuluk The Azkals itu. Pasalnya, Timnas Filipina masih mempunyai harapan untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Mereka kini berada di peringkat keempat Grup F dengan perolehan satu poin saja. The Azkals tertinggal enam poin dari Indonesia, dan dua poin dari Vietnam. Jika menang dalam dua pertandingan mendatang, The Azkals masih memiliki peluang untuk lolos putaran ketiga.

Namun, mereka juga harus berharap Indonesia dan Vietnam tidak mendapatkan poin saat berhadapan dengan Irak. Anthony Pinthus mengakui timnya akan berjuang keras untuk memenangkan dua pertandingan mendatang.

Meski berat, penjaga gawang PSS Sleman itu meyakini timnya masih bisa memanfaatkan peluang tersebut. Apalagi, saat ini The Azkals dihuni oleh para pemain muda yang punya bakat dan semangat tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652509/apresiasi-semua-pendukung-timnas-indonesia-jersey-pemain-ke12-resmi-diluncurkan-xyz.webp
Apresiasi Semua Pendukung Timnas Indonesia, Jersey Pemain ke-12 Resmi Diluncurkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/andre_rosiade_berbicara_saat_pembukaan_andre_rosia.jpg
Usung Turnamen Usia Muda, Andre Rosiade Kembali Sentil PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement