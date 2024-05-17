Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Filipina Kehilangan 5 Pemain Keturunan Jelang Hadapi Timnas Indonesia, 3 Tolak Panggilan!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:06 WIB

Timnas Filipina tidak akan diperkuat lima pemain keturunan (Foto: Instagram/@phifootballfederation)
TIMNAS Filipina kehilangan lima pemain keturunan jelang hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan, dua di antaranya menolak panggilan!

Filipina akan menghadapi Timnas Vietnam di pertandingan kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di My Dinh National Stadium, 6 Juni 2024. Kemudian, The Azkals akan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 11 Juni.

Daisuke Sato bermain bareng Timnas Filipina (Foto: Instagram/@daisukesato11)

Demi bisa mendapatkan hasil positif, Filipina pun sudah mempersiapkan kekuatan dengan memantau pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan Amerika Serikat. Pelatih Tom Saintfiet sempat mengatakan delapan pemain keturunan sudah 90 persen siap tampil pada Juni 2024.

Raphael Obermair (SV Paderbon), Joseph Baccay (Odd Eliserien), Dylan Demuynck (Zulte Waregem), Johannes Selven (Vestri), Bjorn Martin Christensen (Aalesund), dan Adrian Ugelvik (Levanger) berkarier di Eropa. Sedangkan, Anthony Markanich (St. Louis City) dan Zico Bailey (New Mexico United) sedang berkiprah di Amerika Serikat.

Kendati demikian, Filipina tidak akan bisa diperkuat oleh lima pemain keturunan yang sedang merumput di Eropa. Sebab, Selven terkendala masalah paspor meski tetapi berkomitmen untuk bisa memperkuat The Azkals.

"Johannes Selven (20) tidak akan bisa bermain di PMNT (Timnas Filipina) bulan depan karena paspornya belum diamankan. Ia berkomitmen dan bersemangat bermain untuk timnas," tulis Ken Altar dikutip dari X, Jumat (17/5/2024).

Sementara, Holtmann yang sedang dipinjamkan VfL Bochum ke Darmstadt 98 tidak memberikan respons untuk ketersediaanya bermain bersama Filipina. Kemudian, Strauss dan Obermair menolak untuk tampil bersama tim besutan Tom Saintfiet.

