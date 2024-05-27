Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Skuad Sementara Timnas Spanyol di Piala Eropa 2024: Bocah 16 Tahun Masuk Skuad!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |23:10 WIB
Daftar Skuad Sementara Timnas Spanyol di Piala Eropa 2024: Bocah 16 Tahun Masuk Skuad!
Lamine Yamal masuk skuad Timnas Spanyol di Piala Eropa 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

DAFTAR skuad Sementara Timnas Spanyol di Piala Eropa 2024 sudah dirilis. Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengumumkan skuad Sementara Timnas Spanyol, yang mana bermaterikan 29 pemain.

Dari 29 pemain itu terdapat wonderkid Barcelona yang berusia 16 tahun, Lamine Yamal. Pemain yang satu ini masuk skuad karena tampil oke Bersama Barcelona musim ini, yakni mengemas tujuh gol dan 10 assist dari 50 penampilan di semua kompetisi.

Lamine Yamal masuk skuad sementara Timnas Spanyol di Piala Eropa 2024. (Foto: REUTERS)

Selain itu, Luis de la Fuente disorot karena memanggil Pedri dan Fermin Lopez. Sebab, kedua pemain tersebut dianggap dalam performa kurang bagus untuk membela Timnas Spanyol. Meski begitu, Luis de la Fuente mengaku tidak meragukan kualitas dari Pedri dan Fermin Lopez.

"Anda mungkin memiliki keraguan, tetapi saya sudah yakin dengan hal tersebut sejak hari ini. Kita lihat saja nanti, mereka akan berlatih bersama selama beberapa hari," kata Luis de la Fuente dikutip dari Marca, Senin (27/5/2024).

Luis de la Fuente pun mengakui kualitas yang dimiliki Pedri. Bahkan, ia menganggap Pedri layaknya legenda Barcelona dan Timnas Spanyol, Andres Iniesta.

"Pedri adalah seorang pemain dengan talenta yang tidak perlu diragukan lagi dan saya yakin dia akan mendapatkan momennya untuk memperlihatkannya. Sangat menyenangkan untuk membandingkannya dengan Iniesta di Piala Dunia 2010 karena sejarah itu berputar dan momen-momen yang kita pikir tidak akan terulang, ternyata terulang," jelasnya.

