Jelang Timnas Wanita Indonesia vs Singapura, Satoru Mochizuki Berharap Garuda Pertiwi Bisa Menang

JAKARTA – Satoru Mochizuki akhirnya mendapatkan kesempatan menangani Timnas Wanita Indonesia di level senior saat menjalani laga uji coba melawan Singapura. Tentunya Mochizuki berharap laga perdananya bersama Timnas Wanita Indonesia senior itu berbuah manis dengan mengalahkan Singapura.

Ya, Timnas Wanita Indonesia akan melakoni pertandingan ujicoba melawan Singapura. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa (28/5/2024) di Stadion Madya, Senayan, Jakarta.

Pertandingan itu pun bakal terasa spesial bagi Mochizuki. Sebab, ini menjadi kali pertama pelatih asal Jepang itu menangani langsung anak buahnya di sebuah laga resmi.

Mochizuki berharap debutnya dengan Timnas Wanita Indonesia di level senior bakal berjalan manis. Dia juga ingin momen ini memantik perkembangan sepakbola wanita di Tanah Air.

“Ini memang pertandingan pertama saya dan tentunya harapan saya adalah menang. Dimulai dari sini, bahwasannya harapannya sepak bola wanita Indonesia akan terus berkembang,” kata Mochizuki kepada awak media saat ditemui di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).