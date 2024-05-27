Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komisi X DPR: Pemerintah Belum Ajukan Rapat Bahas Naturalisasi Calvin Verdonk

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |07:11 WIB
Komisi X DPR: Pemerintah Belum Ajukan Rapat Bahas Naturalisasi Calvin Verdonk
Calvin Verdonk akan segera menjalani proses naturalisasi (Foto: Instagram/calvinverdonk)
A
A
A

JAKARTA - Macetnya proses naturalisasai Calvin Verdonk, tengah menjadi sorotan. Komisi X DPR RI mengatakan pemerintah belum mengajukan rapat pembahasan naturalisasi sang pemain.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Ia mengklaim, Pemerintah belum mengajukan rapat pembahasan proses naturalisasi Calvin Verdonk.

"Belum ada sama sekali undangan dari pemerintah soal itu," kata Dede saat dihubungi, Minggu (26/5/2024) malam.

Senada dengan Dede, anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengaku pihaknya belum menerima agenda rapat pembahasan proses naturalisasi Calvin hingga pertengahan pekan ini.

"Libur panjang ini, tetapi sampai dengan hari Rabu yang lalu belum ada agenda rapat untuk pembahasan naturalisasi Calvin Verdonk," ujar Andreas saat dihubungi, Minggu (26/5/2024) malam.

Halaman:
1 2
      
