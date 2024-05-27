Pesan Kapten Timnas Indonesia kepada Pratama Arhan yang Kena Kartu Merah di Laga Debut Bareng Suwon FC

PRATAMA Arhan memulai debut yang tidak terlalu baik bersama klub asal Korea Selatan, Suwon FC. Arhan gagal menyelamatkan klubnya dari kekalahan saat memghadapi Jeju United pada laga lanjutan Liga 1 Korea 2023-2024.

Parahnya lagi, Pratama Arhan juga mendapat kartu merah pada laga tersebut. Mantan penggawa PSIS Semarang itu diusir keluar lapangan pada menit ke-76.

Debut Pratama Arhan bersama Jeju United pun mendapat sorotan. Salah satunya dari rekan setim Arhan di Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam.

Tak mau rekannya larut dalam kesedihan, Asnawi menulis pesan khusus untuk memotivasi Arhan. Pesan tersebut disampaikan Asnawi lewat akun media sosia Instagram pribadinya.

"Tetap semangat Arhan, belajar dari kesalahan," tulis Asnawi di Insta Story akun asnawi_bhr.

Arhan pun menanggai pesan Asnawi. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari rekannya itu.

"Makasih capt," tulis Pratama Arhan di Instagram.